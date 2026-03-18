[단독]'고승범 수원 리턴 덕분에…' 전남, 2년 전 놓친 '특급 수미' 홍원진 드디어 영입

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[스포츠조선 윤진만 기자]K리그1 승격을 노리는 전남 드래곤즈가 'K리그2 로드리' 홍원진(26·수원 삼성)을 품었다.
'예견된 이적'이기도 하다. 홍원진은 올해 수원 지휘봉을 잡은 이정효 감독 체제에서 주전과는 거리가 멀었다. 시즌 개막 후 지난달 서울 이랜드와의 K리그2 개막전에서 후반 추가시간 교체로 9분 남짓 뛴 게 전부다. 2라운드 파주(1대0 승), 3라운드 전남(2대0 승)전에는 엔트리 제외됐다. '홍원진이 다른 팀으로 이적할 수 있다'라는 소문이 돌았다.
이 감독은 새롭게 영입한 김민우를 중심으로 중앙 미드필드진을 꾸렸다. 박현빈 강현묵 김성주 등이 보조를 맞췄다. 중원 뎁스는 시즌을 치르면 치를수록 더 두터워졌다. 몸 상태를 끌어올리던 '이정효의 페르소나' 정호연은 전남전을 통해 마침내 수원 선발 데뷔전을 치렀다. 결승골까지 넣었다.
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수원은 고승범과의 트레이드로 왼발잡이 미드필더 이민혁을 울산으로 보냈지만, 비대해진 스쿼드를 정리할 필요가 있었다.
수원의 움직임을 예의주시하던 팀이 있었으니, 3라운드에서 수원에 아픈 패배를 당한 전남이었다. 중앙 미드필더는 전남의 마지막 남은 퍼즐이었다. 전남은 수원전에서 최한솔 정태인 '중원 조합'을 선발 가동했지만, 정호연을 앞세운 상대와의 중원 싸움에서 우위를 점하지 못했다. 3경기 연속 비슷한 문제가 반복됐다. 헐거워진 중원은 고스란히 수비진에 대한 부담으로 이어졌다. 개막전에서 경남을 4대1로 대파한 전남은 '승격 후보' 대구(2대4 패), 수원에 연패하며 8위로 추락했다.
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홍원진은 매력적인 카드였다. 올해 전남 감독직을 맡은 박동혁 전남 감독은 충남 아산, 경남을 이끌면서 충북 청주에서 리그 최고 수준의 수비형 미드필더로 떠오른 홍원진의 존재를 인식하고 있었다. 홍원진은 2023년 충북 청주에서 프로데뷔해 지금까지 K리그2에서만 95경기 7골 2도움을 기록했다. 전남은 2년 전인 2024시즌 도중 홍원진 영입전에서 수원에 밀렸지만, 2년 뒤 이적료를 투자해 마침내 홍원진을 품었다.
홍원진은 1m83, 85kg의 탄탄한 체구를 지녔다. 활동량, 시야, 빌드업, 압박, 수비 커버 등 현대축구의 수비형 미드필더가 지녀야 할 다앙한 능력을 갖췄다는 평가다. 중원에 안정감을 더하면서 공격 연결고리 역할을 해줄 것으로 기대를 모은다. 1m87인 최한솔과의 '거구 볼란치'는 상대팀에 부담을 줄 수 있을 전망이다.
전남은 21일 파주와의 K리그2 4라운드에서 연패 탈출에 나선다. 이날 홍원진이 전남 데뷔전을 치를 가능성도 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
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