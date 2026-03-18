"8-2, 이게 되네" 이강인이 영국에서 직접 경험한 '역사적인 스코어'…빅매치 출전시간은 '아쉬움'

TOPSHOT - Paris Saint-Germain's French forward #29 Bradley Barcola celebrates after scoring his team second goal during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain (PSG) at Stamford Bridge, west London on March 17, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
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Chelsea's English head coach Liam Rosenior looks on during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain (PSG) at Stamford Bridge, west London on March 17, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
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[스포츠조선 윤진만 기자]EPL의 굴욕이다.
첼시는 18일(한국시각) 영국 런던의 스탬포드 브리지에서 열린 파리생제르맹(PSG)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 16강 2차전에서 0대3 완패했다. 전반 15분만에 흐비차 크라바츠켈리아, 브래들리 바르콜라에게 연속실점하며 빠르게 무너졌다. 후반 17분 세니 마율루에게 '8번째' 골을 허용하며 회복 불능 상태에 이르렀다.
1차전 원정에서 2대5로 진 첼시는 합산 스코어 2대8로 조기 탈락 고배를 마셨다. 첼시가 홈 앤 어웨이로 펼쳐진 국내외 컵대회에서 8골을 헌납한 건 역사상 처음이다. '대한민국 천재 미드필더' 이강인(PSG)은 후반 28분 흐비차와 교체투입해 17분간 경기장을 활발히 누비며 역사적인 '8-2 승리'를 만끽했다.
지난 2024~2025시즌 유럽을 제패했던 PSG는 리버풀-갈라타사라이 16강전 승자와 8강에서 격돌할 예정이다. 1차전에서 갈라타사라이에 0대1로 패한 리버풀이 2차전 홈 경기에서 경기를 뒤집으면, 이강인은 스탬포드 브리지에 이어 안필드를 누비게 된다.
Soccer Football - UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Manchester City v Real Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - March 17, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior celebrates scoring their second goal Action Images via Reuters/Lee Smith
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맨시티도 굴욕을 겪었다. 레알 마드리드와의 16강 1차전 원정에서 0대3으로 패한 맨시티는 2차전 홈 경기에서도 베르나르두 실바의 조기 퇴장 여파로 반전을 꾀하지 못한 채 1대2로 졌다. 합산 스코어 1대5로 챔스 우승 도전이 막을 내렸다.
1차전에선 미드필더 페데리코 발베르데가 해트트릭을, 2차전에선 공격수 비니시우스 주니오르가 멀티골을 터뜨리는 '원맨쇼'를 펼쳤다. 전반 22분 선제골을 넣은 비니시우스는 전반 41분 엘링 홀란의 동점골로 1-1 스코어가 유지되던 후반 추가시간 48분 결승골을 갈랐다. '5번째 실점'이 나온 순간, 펩 과르디올라 맨시티 감독은 영혼을 잃은 듯한 표정을 지어보였다.
첼시와 맨시티는 UCL 우승을 경험한 'EPL 대표 강호'다. 첼시는 2011~2012시즌과 2020~2021시즌 두 차례 빅이어를 들었다. 맨시티는 2022~2023시즌 트레블을 달성했다. 두 팀은 선수단에 천문학적인 금액을 투자하는 '거부 구단'이기도 하다.
그런데 올 시즌 UCL 토너먼트에선 약속이나 한 듯 무기력하게 무너졌다. 두 팀의 16강 합산 실점은 13골에 달한다.
지금까진 아스널이 유일하게 EPL의 체면을 살렸다. 아스널은 같은 날 홈구장 에미레이츠 스타디움에서 열린 바이어 레버쿠젠전에서 전반 36분 에베레치 에제, 후반 18분 데클란 라이스의 연속골로 2대0으로 이겼다. 1차전에서 1대1로 비긴 아스널은 합산 3대1로 8강 진출에 성공했다.
'쿼드러플'(4관왕)각도 잡혔다. EPL에서 단독 선두를 달리고 있고, 카라바오컵 결승전을 앞두고 있다. FA컵에서도 8강에 오른 상태다.
19일에는 또 다른 '굴욕의 밤'이 예고되고 있다. 손흥민 전 소속팀 토트넘은 아틀레티코 마드리드와의 16강 1차전 원정에서 2대5로 크게 졌다. 3골차 이상으로 승리해야 하는 '런던의 기적'을 연출해야 8강에 오를 수 있다.
1차전에서 패한 리버풀은 갈라타사라이와의 홈 경기에서 '비겨도 탈락'이다. 뉴캐슬은 1-1 동점 상황에서 바르셀로나의 캄프누에서 승리를 노린다. 최악의 경우, 16강에 오른 EPL 6팀 중 한 팀만이 8강에 오를 가능성도 있다.
노르웨이 돌풍팀 보되/글림트는 스포르팅을 상대로 1차전 홈 경기에서 3대0 완승을 따냈지만, 2차전 원정에서 0대5로 대패하며 합산 3대5로 충격 탈락했다.
Paris Saint-Germain's South Korean midfielder #19 Lee Kang-in kicks the ball during the French L1 football match between Le Havre AC and Paris Saint-Germain (PSG) at the Stade Oceane in Le Havre, north-western France, on February 28, 2026. (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)
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한편, 한국인 역대 최초 트레블의 기록을 보유한 이강인의 빅매치 출전시간은 아쉽다. 이강인은 지난 세 시즌 연속 UCL 8강 이상의 성적을 거뒀지만, 실제로 뛴 시간은 적다. UCL 토너먼트 출전 경기수는 7경기, 선발로 뛴 경기는 한 경기에 불과하다. 출전시간은 이번 첼시전을 합쳐 57분이다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 리그와 자국 컵대회, UCL 리그 페이즈에선 이강인에게 충분한 출전 기회를 부여하지만, UCL에선 흐비차 크라바츠켈리아, 데지레 두에, 브래들리 바르콜라, 우스만 뎀벨레 등으로 공격 1~2선을 꾸린다.
'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)도 8강 진출이 유력하다. 뮌헨은 16강 1차전에서 아탈란타를 6대1로 대파한 뒤 19일 2차전을 홈 구장에서 치른다. PSG와 뮌헨이 나란히 준결승에 진출하면 대진상 '챔스 코리안더비'가 성사된다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com