"살인태클이잖아!" 손흥민 참고 참다 극대노 폭발, 1차전부터 '더티 수비'한 수비수와 충돌 후 '경고'(후반 20분 진행중)
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|중계화면 캡쳐
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[스포츠조선 윤진만 기자]두 경기 연속 집중 견제를 받은 손흥민(LA FC)이 참고 참다 결국 폭발했다.
손흥민은 18일(한국시각) 코스타리카 알라후엘라의 에스타디오 알레한드로 모레라 소토에서 열린 리가 데포르티보 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 2차전에서 0-1로 끌려가는 후반 6분 경고를 받았다.
하프라인을 넘어 상대 진영으로 빠르게 돌파하는 손흥민을 향해 알라후엘렌세 수비수 아론 살라자르가 깊은 태클을 날렸다. 공이 이미 빠져나간 상황에서 손흥민의 움직임을 저지하고자 발목쪽을 노린 태클로 보였다.
태클에 걸려 넘어진 손흥민은 분노를 참지 못하고 벌떡 일어나 살라자르를 향해 거침없이 달려갔다. 손흥민이 왼쪽 어깨로 살라자르의 가슴을 밀었고, 살라자르가 손흥민을 손으로 붙잡으면서 일촉즉발의 신경전이 벌어졌다. 양팀 선수가 달려와 두 선수를 뜯어말렸다.
살라자르에게 경고를 내밀기 위해 다가온 주심은 손흥민에게도 카드를 내밀었다. 살라자르는 지난 11일에 열린 16강 1차전에서도 손흥민을 밀착마크해 집중적으로 괴롭힌 수비수다.
LA FC는 전반 4분 코너킥 상황에서 산티아고 판 데르 푸텐에게 선제실점해 전반을 0-1로 끌려간 채 마쳤다.
손흥민이 경고를 받은 직후인 후반 6분 나탄 오르다스가 동점골을 뽑으며 1-1 균형추를 맞췄다.
1차전에서 1-1로 비긴 양팀은 후반 20분 현재 합계 2-2 동점을 기록 중이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
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