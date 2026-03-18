中 미쳤다! "그냥 은퇴해라", "프로 선수인 척하지 마" 실수한 중국 GK 향한 모욕-조롱 쇄도..."단 하나의 실수로 맹비난"

기사입력 2026-03-18 13:46


中 미쳤다! "그냥 은퇴해라", "프로 선수인 척하지 마" 실수한 중국 …
사진=웨이보 캡처

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AFP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]중국 팬들이 실수를 저지른 중국 여자축구 주전 골키퍼를 향해 강한 조롱과 모욕의 글을 쏟아냈다.

중국의 소후닷컴은 18일(한국시각) '중국 팬들이 중국 여자축구 대표팀 골키퍼의 경기력에 불만을 표출했다'고 보도했다.

중국은 17일 호주 퍼스의 퍼스 스타디움에서 열린 호주와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 4강 경기에서 1대2로 패배했다. 지난 2022년 대회 우승국인 중국은 대회 2연패를 노렸으나, 호주에 막히며 결승 진출이 좌절되고 말았다.


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중국은 전반 17분 호주에 선제골을 허용했지만, 이후 전반 24분 동점골에 성공했다. 다만 후반 13분 샘 커가 중국 수문정 펑시멍까지 제치고 득점에 성공하며 무너지고 말았다.

중국 팬들은 두 번째 실점 장면에서 펑시멍의 안일한 대처를 꼬집으며 펑시멍을 향한 비판을 쏟아냈다. 소후닷컴은 '중국 여자 대표팀이 호주에 패하며 4강에서 여정을 마감했다. 치열한 접전 끝에 패한 이 경기는 논란의 여지가 있는 실점으로 인해 파장을 일으켰다. 골키퍼 펑시멍이 비난의 중심에 섰다. 중국 웨이보에서는 거센 비판이 가득했다'고 전했다.


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사진=웨이보 캡처
이어 '펑시멍은 과감하게 상대를 막으러 달려나갔지만, 질주 도중 주저하며 속도가 느려졌다. 찰나의 순간 커가 펑시멍을 제치고 빈 골문에 공을 밀어넣었다. 이 골로 호주에 리드를 내줬고, 팬들의 분노는 폭발했다. 하룻밤 사이에 펑시멍은 모욕과 조롱, 인신공격에 시달렸다'고 덧붙였다. 팬들은 "이 실력으로 국대 골키퍼 자격이 있나", "프로 선수인 척 하자마라", "그냥 은퇴해라", "겁을 먹고 포기했다"고 분노를 표출했다.

다만 소후닷컴은 펑시멍의 실수가 충분히 나올 수 있는 장면이었다고 변호했다. 매체는 '프로 선수도 빠른 속도로 진행되는 경기에서 판단 착오를 범할 수 있다. 골키퍼는 본질적으로 위험 부담이 큰 포지션이다. 펑시멍에게 모든 책임을 돌릴 수는 없다'고 설명했다. 덧붙여 '나라를 위해 뛰는 선수를 단 한 번의 실수로 망쳐버려서는 안 된다. 패배 속에서도 함께하고, 승리에서도 함께 기뻐해야 한다'고 했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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