[현장인터뷰] 조심스럽게 입장 밝힌 정경호 감독 "심판진 존중하는 태도 달라져..그러나 판정 아쉬운 부분 있어"

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[부천=스포츠조선 김대식 기자] 정경호 강원FC 감독은 심판들의 태도가 달라졌다고 했다. 다만 판정에 대한 아쉬움은 남아보였다.
정 감독은 "힘든 원정에서 승점 1점은 값지다. 선수들과 제가 노력해야 한다. 한 단계씩 올라가고 있다. 홈에서도 그렇게 할 수 있도록 하겠다"고 경기를 돌아봤다.
경기력에 대해선 "과정보다는 결과를 가져오려고 했다. 경기력이 안 좋아도 승리해서 발판을 마련하고자 했다. 과정이 좋을 때 결과가 따라와야 하는데, 승점 1점이라 아쉽다"고 평가했다.
이어 "늘 심판 판정에 있어서는 아쉬운 부분이 없지 않아 있다. 파울성 부분에 대해서 항의했다. 지나간 일이다. 중요한 건 3경기 하면서 느끼는 건 심판이 조금 달라졌다. 달라진 부분은 존중하면서 소통하려고 한다. 꾸준하게 이어가주셨으면 한다"고 했다.
2026시즌 개막 후 승리가 없는 강원이다. "분위기가 가라앉을 것까지는 없다. 자꾸 아시아챔피언스리그엘리트(ACLE)까지 묶어서 이야기하신다. 강원이 ACLE에서 승리를 당연시할 수 있을까. 시도민구단이 1승, 16강도 쉽지 않다. 리그 3경기만 가지고 판단해주셨으면 좋겠다. 그러면 2무 1패 2득점다. 리그는 그걸로 평가받고 싶다. 그렇게까지 리그와 ACLE를 엮는 이유를 모르겠다"고 강하게 이야기했다.
김건희의 부재가 느껴지는 강원이다. "꼭짓점 역할을 해줘야 한다. 후반기에 덕분에 승리하는 경기도 많았다. 곧 훈련을 참가하려고 한다. 빠르면 포항 스틸러스전 복귀를 고려하고 있다. 고영준도 그 다음 경기에 복귀할 수 있다. 부상 있는 선수들이 오면 페이스가 돌아올 것"이라고 했다.
이어 "ACLE을 계속 이야기하시는 이유는 모르겠다. 강원을 위해서도 리그에 대한 평가를 부탁드린다"며 다시 말한 뒤 "이 상황에서 절실함, 간절함을 이야기하는데 안주하지 않아야 한다. 안주하면 안된다. 서로 노력해고 채워야 한다. 더 간절함을 가지고 다음 경기를 준비하겠다"고 마무리했다.