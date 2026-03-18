[현장인터뷰] 조심스럽게 입장 밝힌 정경호 감독 "심판진 존중하는 태도 달라져..그러나 판정 아쉬운 부분 있어"

기사입력 2026-03-18 21:42


[현장인터뷰] 조심스럽게 입장 밝힌 정경호 감독 "심판진 존중하는 태도 …
한국프로축구연맹

[부천=스포츠조선 김대식 기자] 정경호 강원FC 감독은 심판들의 태도가 달라졌다고 했다. 다만 판정에 대한 아쉬움은 남아보였다.

강원은 18일 부천종합운동장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드 경기에서 0대0 무승부를 거뒀다. 리그 3경기 연속 승리를 거두지 못했다.

득점이 부족했던 강원은 이번에도 골이 나오지 않았다. 경기 초반 박상혁과 모재현이 위협적인 슈팅을 몇 차례 시도했지만 시간이 흐를수록 답답한 전개가 이어졌다. 후반에도 답을 찾지 못했다.

정 감독은 "힘든 원정에서 승점 1점은 값지다. 선수들과 제가 노력해야 한다. 한 단계씩 올라가고 있다. 홈에서도 그렇게 할 수 있도록 하겠다"고 경기를 돌아봤다.

경기력에 대해선 "과정보다는 결과를 가져오려고 했다. 경기력이 안 좋아도 승리해서 발판을 마련하고자 했다. 과정이 좋을 때 결과가 따라와야 하는데, 승점 1점이라 아쉽다"고 평가했다.

오늘 강원 벤치는 부심에게 항의하는 장면이 있었다. 정 감독은 "모르겠다"며 어렵게 입을 연 뒤 "2026년 K리그를 앞두고 심판과 감독의 자리를 마련했다. 서로 존중하자고 했다. 이런 부분은 더 좋아졌다. 항의하거나 주고 받을 때 감독을 더 존중해준다"고 했다.

이어 "늘 심판 판정에 있어서는 아쉬운 부분이 없지 않아 있다. 파울성 부분에 대해서 항의했다. 지나간 일이다. 중요한 건 3경기 하면서 느끼는 건 심판이 조금 달라졌다. 달라진 부분은 존중하면서 소통하려고 한다. 꾸준하게 이어가주셨으면 한다"고 했다.

2026시즌 개막 후 승리가 없는 강원이다. "분위기가 가라앉을 것까지는 없다. 자꾸 아시아챔피언스리그엘리트(ACLE)까지 묶어서 이야기하신다. 강원이 ACLE에서 승리를 당연시할 수 있을까. 시도민구단이 1승, 16강도 쉽지 않다. 리그 3경기만 가지고 판단해주셨으면 좋겠다. 그러면 2무 1패 2득점다. 리그는 그걸로 평가받고 싶다. 그렇게까지 리그와 ACLE를 엮는 이유를 모르겠다"고 강하게 이야기했다.


김건희의 부재가 느껴지는 강원이다. "꼭짓점 역할을 해줘야 한다. 후반기에 덕분에 승리하는 경기도 많았다. 곧 훈련을 참가하려고 한다. 빠르면 포항 스틸러스전 복귀를 고려하고 있다. 고영준도 그 다음 경기에 복귀할 수 있다. 부상 있는 선수들이 오면 페이스가 돌아올 것"이라고 했다.

이어 "ACLE을 계속 이야기하시는 이유는 모르겠다. 강원을 위해서도 리그에 대한 평가를 부탁드린다"며 다시 말한 뒤 "이 상황에서 절실함, 간절함을 이야기하는데 안주하지 않아야 한다. 안주하면 안된다. 서로 노력해고 채워야 한다. 더 간절함을 가지고 다음 경기를 준비하겠다"고 마무리했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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