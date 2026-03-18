19년 만의 개막 3연승, 김기동 감독의 바람은 '계속 오늘만 같길'..."유지하기 위해 노력할 것"→"1년 여정에 중요한 경기"[현장 기자회견]

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[포항=스포츠조선 이현석 기자]앞으로 1년 여정에 있어서 중요한 경기가 아니었을까."
김기동 감독은 "선수들이 노력한 끝에 기록을 써내려가고 있다. 최선을 다한 부분을 고맙게 생각한다. 추가골이 더 나왔으면 경기를 쉽게 풀어갔을 것이다. 아쉬움이 있다. 그럼에도 선수들이 이기는 법을 알아가고 있다. 클린시트를 통해 팀이 단단해졌다고 느낀다. 큰 힘이 될 것이다. 앞으로 1년 여정에 있어서 중요한 경기가 아니었을까"라고 했다.
추가골이 나오지 않은 점에 대해서는 "마지막 패스 선택지가 아쉬움이 있었다. 그런 부분들을 빼놓고는 크게 문제가 없다고 봤다"고 했다.
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상승세를 계속 달리고 싶은 것이 김 감독의 희망이다. 그는 "누가 이걸 유지하고 싶지 않을까. 계속 유지하기 위해 나도 노력할 것이다. 선수들의 멘탈을 잡는 것도 감독의 역할이다. 집중할 수 있도록 고민할 것이고 인지시키겠다"고 했다.
서울은 손정범의 성장세가 올 시즌 뛰어나다. 손정범은 이날 결승골을 도우며 K리그 첫 공격포인트까지 기록해 잠재력을 선보였다. 김 감독은 "올해는 정범이를 키워야 하는 해다. 더 시간을 배정하려고 했으나, 근육 타박이 있어서 후반에 교체를 했다. 어린 선수지만, 대범하고 가진 것이 많은 선수다. 앞으로가 기대된다"고 했다.
포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com