19년 만의 개막 3연승, 김기동 감독의 바람은 '계속 오늘만 같길'..."유지하기 위해 노력할 것"→"1년 여정에 중요한 경기"[현장 기자회견]

기사입력 2026-03-19 00:26


19년 만의 개막 3연승, 김기동 감독의 바람은 '계속 오늘만 같길'..…

[포항=스포츠조선 이현석 기자]앞으로 1년 여정에 있어서 중요한 경기가 아니었을까."

서울은 18일 포항스틸야드에서 열린 포항과의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드 경기에서 1대0으로 승리했다.

서울은 19년 만의 기록을 달성했다. 개막 이후 3연승을 거뒀다. 세놀 귀네슈가 지휘봉을 잡고 있던 2007년 이후 한 번도 달성하지 못했던 기록이다. 3연승과 함께 K리그1 우승 후보로 도약했음을 선보였다. 서울은 이번 승리로 선두권 경쟁을 예고했다.

김기동 감독은 "선수들이 노력한 끝에 기록을 써내려가고 있다. 최선을 다한 부분을 고맙게 생각한다. 추가골이 더 나왔으면 경기를 쉽게 풀어갔을 것이다. 아쉬움이 있다. 그럼에도 선수들이 이기는 법을 알아가고 있다. 클린시트를 통해 팀이 단단해졌다고 느낀다. 큰 힘이 될 것이다. 앞으로 1년 여정에 있어서 중요한 경기가 아니었을까"라고 했다.

추가골이 나오지 않은 점에 대해서는 "마지막 패스 선택지가 아쉬움이 있었다. 그런 부분들을 빼놓고는 크게 문제가 없다고 봤다"고 했다.


19년 만의 개막 3연승, 김기동 감독의 바람은 '계속 오늘만 같길'..…
서울은 포항 트란지스카가 전반 추가시간 퇴장을 당하며 수적 우위를 점했다. 김 감독은 "득점을 이른 시간에 했다. 상대가 골을 넣어야 하는 상황에서 들어오기 시작했다. 위협적인 부분이 있었고, 선수들이 심리적으로 지켜야 한다고 생각했기에 라인이 내려왔다. 공중볼에서 위험한 상황들이 나오며 선수들이 위축될 수밖에 없었다. 추가골이 나오면 우리가 도망갈 수 있었지만, 그러지 못해서 어렵게 경기를 끌고가지 않았나 생각한다"고 했다.

상승세를 계속 달리고 싶은 것이 김 감독의 희망이다. 그는 "누가 이걸 유지하고 싶지 않을까. 계속 유지하기 위해 나도 노력할 것이다. 선수들의 멘탈을 잡는 것도 감독의 역할이다. 집중할 수 있도록 고민할 것이고 인지시키겠다"고 했다.

서울은 손정범의 성장세가 올 시즌 뛰어나다. 손정범은 이날 결승골을 도우며 K리그 첫 공격포인트까지 기록해 잠재력을 선보였다. 김 감독은 "올해는 정범이를 키워야 하는 해다. 더 시간을 배정하려고 했으나, 근육 타박이 있어서 후반에 교체를 했다. 어린 선수지만, 대범하고 가진 것이 많은 선수다. 앞으로가 기대된다"고 했다.


포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

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