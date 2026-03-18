'첫 승' 황선홍 감독의 미소 "교체로 승부수를 띄운게 성공했다"[현장 기자회견]

황선홍 대전하나시티즌 감독의 미소였다. 대전이 시즌 첫 승을 신고했다. 대전은 18일 인천축구전용경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드에서 마사-디오고-엄원상의 연속골을 앞세워 3대1로 승리했다. 슈퍼컵 포함, 4경기 동안 승리가 없던 대전은 시즌 첫 승에 성공했다. 1승3무로 승점 6을 획득했다. 특히 디오고와 엄원상이 데뷔골을 넣은 것도 수확이었다.
황 감독은 경기 후 기자회견에서 "추운 날씨에 멀리서 응원해주신 팬들께 감사하다. 교체로 들어온 선수들이 제 몫을 해줬다. 위기도 있었지만 잘 넘겼다. 교체로 승부수를 띄운게 성공했다"고 했다.
터져줘야 하는 선수들이 마침내 터졌다. 황 감독은 "부상 이후 컨디션을 찾고 있는데 마사, 디오고, 원상이가 터져서 공격진이 힘을 받을 것 같다"고 했다.
악재도 있었다. 하창래가 전반 부상으로 쓰러졌다. 황 감독은 "뒷근육이 그렇게 심한 것 같지 않은데, 근육 손상이 있는 것 같다. 검사를 해봐야 할 것 같다"고 했다.
오늘도 이창근의 선방쇼가 빛났다. 황 감독은 "위기였다. 축구가 위기를 맞고 찬스를 갖는데, 위기를 넘겼을때 기회가 온다. 앞에서 1대1로 압박을 하다보니 1대1 싸움에서 다른 선수들에게 어려움이 있었다. 준비한대로 한 것 같다"고 했다.
어쨌든 첫 승을 챙겼다. 황 감독은 "플레이 자체는 완벽하지는 않다. 첫 승의 의미는 크다. 전북전을 잘 치르는게 가장 큰 목표다. A매치 기간에 정비하겠다"고 했다.
전반 종료 후 서진수를 교체한 것에 대해서는 "서진수가 근육에 무리가 있어서 더 하면 쉽지 않을거 같아서 뺐다. 큰 부상은 아닌 것 같다"고 했다.