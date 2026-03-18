지긋지긋한 부상의 늪, 이를 이겨내는 엄원상의 힘 "그냥 해야죠"[현장 인터뷰]

'엄살라' 엄원상(대전)의 각오였다. 대전이 시즌 첫 승을 신고했다. 대전은 18일 인천축구전용경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드에서 마사-디오고-엄원상의 연속골을 앞세워 3대1로 승리했다. 슈퍼컵 포함, 4경기 동안 승리가 없던 대전은 시즌 첫 승에 성공했다. 1승3무로 승점 6을 획득했다.
엄원상은 후반 추가시간 쐐기골을 넣었다. 그의 대전 데뷔골이었다. 엄원상은 올 시즌을 앞두고 울산을 떠나 FA로 대전 유니폼을 입었다. 부상 등이 겹치며 제 몫을 해내지 못했다. 하지만 이날 중요한 골을 넣으며, 대전의 첫 승을 이끌었다.
엄원상은 경기 후 기자회견에서 "최근 승리가 없어서 선수들과 스태프 모두 걱정이 있었다. 이길 수 있어서 한숨 돌렸다. 앞으로도 최선을 다하겠다"고 했다. 이어 "쉽지 않았다. 계속 부상이 있었다. 지금도 100%는 아니다. 스트레스도 많았다. 감독님이 배려를 해주셔서 회복하고 있다. 부상이 많은 편이라 스스로도 속상하다. 동료나 형들, 코칭스태프들이 도와주고 있다. 이겨내려고 하고, 이겨내고 있다"고 했다.
엄원상의 가장 큰 적은 부상이다. 엄원상은 "부상을 안당하려고 예민하게 하고 있다. 경기장 뿐만 아니라 훈련에서도 그렇다. 그렇다고 안다치는게 아니다. 그냥 해야 한다. 발목이 안좋아서 완벽할 수는 없다. 할 수 있는 영역에서 최선을 다하려고 한다"고 했다.
마침내 첫 골이 터졌다. 엄원상은 "동계훈련부터 이번 시즌 목표를 크게 잡았다. 부담이 컸다. 나에게는 새로운 도전이었고, 황선홍 감독님이 원하셨던만큼 기대에 부응하고 싶었다. 우승하려면 이겨내야 한다. 첫 골에 대해 많은 축하도 받았고, 앞으로도 이겨내야 할 것 같다"고 했다.