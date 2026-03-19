"오른발 슈팅 여전하네" 공미 변신 황의조, 튀르키예서 시즌 4호골 폭발…1골 1도움 원맨쇼로 5-0 대승 기여

[스포츠조선 윤진만 기자]전 대한민국 축구대표팀 스트라이커 황의조(알란야스포르)가 석달만에 득점포를 가동했다.
황의조는 18일(한국시각) 튀르키예 알란야의 알란야 오바 스타디움에서 열린 코카엘리스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 쉬페르리그 27라운드 홈 경기에서 1골 1도움을 기록하며 5대0 대승을 이끌었다.
공격형 미드필더로 선발 출전한 황의조는 팀이 전반 26분 플로렌트 하데르그조나이의 선제골로 1-0 리드한 전반 31분 추가골을 터뜨렸다. 하데르그조나이가 프리킥 상황에서 순간적으로 수비 뒷공간으로 침투하는 황의조에게 공간 패스를 찔렀다. 페널티 박스 우측 지점에서 잡은 황의조는 뒤따라오는 상대 수비수를 등으로 막은 후 골문 좌측 하단을 찌르는 강력한 오른발슛으로 골망을 흔들었다.
황의조는 이로써 지난해 12월 22일 카라귐뤼크와의 리그 17라운드에서 1골 1도움을 기록해 2대0 승리를 이끈 후 석달, 10경기만에 득점 침묵을 깨고 시즌 4호골을 터뜨렸다.
황의조는 후반 18분 누누 리마의 추가골로 팀이 3-0으로 달아난 후반 36분 이브라힘 카야의 4번째 골을 어시스트한 뒤 후반 39분 에페찬 카라차와 교체돼 벤치로 물러났다.
알란야스포르는 후반 43분 니칼로 잔비에르의 쇄기골로 5대0으로 승리했다.
리그 5경기만의 승리로 6승 13무 8패 승점 31을 기록, 10위로 한 계단 점프하며 잔류 가능성을 높였다.
황의조는 이날 1골 1도움을 더해 26경기에서 4골 6도움(26경기)으로 시즌 두자릿수 공격포인트를 달성했다.
2024년 알란야스포르에 입단한 황의조가 튀르키예 무대에서 두자릿수 공격포인트를 기록한 건 올 시즌이 처음이다. 2024~2025시즌엔 29경기에서 7골 2도움을 기록했다.
올 시즌엔 포르투갈 출신 주앙 페레이라 감독 체제에서 공격형 미드필더로 나서 해결사보단 조력자 역할에 치중하고 있다. 이날도 키패스 2개를 기록했다.
팀내에서 2번째로 높은 평점 8.2(소파스코어)를 받았다. 지난해 5월 콘야스포르(2대1 승)전에서 1골 1도움을 폭발한 이후 최고 평점에 해당한다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com