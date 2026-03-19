'韓 축구 대박, 김민재 vs 음바페+비니시우스' 바이에른 뮌헨, UCL 8강서 레알 마드리드와 맞대결 성사..사실상의 결승전

[스포츠조선 노주환 기자]김민재의 바이에른 뮌헨과 스페인의 거함 레알 마드리드가 유럽챔피언스리그 8강서 충돌하게 됐다. 강력한 우승 후보들이 너무 일찍 만났다. 김민재는 16강 2차전서 선발 출전, 풀타임을 뛰면서 뮌헨의 대승에 힘을 보탰다.
뮌헨은 19일(한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 벌어진 아탈란타와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 16강 홈 2차전서 해리 케인의 2골과 레나르트 칼, 루이스 디아즈의 골로 4대1 승리했다. 뮌헨은 원정 1차전서 6대1과 합계, 10대2로 크게 앞서며 8강 진출을 확정했다. 뮌헨의 8강 상대는 하루 전 16강서 맨체스터 시티를 제압한 레알 마드리드다. 레알 마드리드는 스타 군단이다. 공격수 킬리안 음바페, 비니시우스 주니오르 등이 이끄는 강력한 우승 후보다. 두 팀의 8강 1차전은 4월 8일 마드리드에서, 2차전은 15일 뮌헨에서 열린다.
김민재는 요나탄 타와 센터백 호흡을 맞췄다. 1실점을 했지만 김민재의 실수는 아니었다. 김민재는 경기 막판엔 오른쪽 풀백으로 짧은 시간 뛰기도 했다. 김민재의 평점(사커웨이 기준)은 7.2점으로 준수했다. 결승골을 터트린 케인이 평점 9.2점으로 가장 높았다. 뮌헨 뱅상 콤파니 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 케인, 2선에 디아즈-게레이로-칼, 수비형 미드필더로 파블로비치-고레츠카, 포백에 비숍-타-김민재-스타니시치, 골키퍼 우르빅을 세웠다.
뮌헨은 전반 25분 케인의 페널티킥 선제골로 앞서 나갔다. 전반전을 1-0으로 리드한 뮌헨은 후반전에 공격의 고삐를 더 조여 멀티골을 몰아쳤다. 케인이 후반 9분 환상적인 개인기로 두번째골을 터트렸다. 2분 후 칼이 세번째골을, 그리고 후반 25분 디아즈가 네번째골을 넣었다.
4-0으로 크게 앞선 뮌헨은 주전급 선수들의 체력 안배에 들어갔다. 케인, 스타니시치, 비숍, 게레이로 등을 빼고, 대신 잭슨, 파비치, 그나브리, 이토 히로키 등을 넣었다.
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아탈란타는 후반 41분 사마르지치가 코너킥 상황에서 헤더로 한골을 만회했다. 경기 결과에 영향을 주지는 못했다. 뮌헨의 4대1 승리로 끝났다.