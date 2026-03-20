'팬들과 접점 확대' 포항, K리그 구단 최초 백화점 상설 매장 운영...개점 행사로 선수단 팬사인회 진행

기사입력 2026-03-20 14:38


'팬들과 접점 확대' 포항, K리그 구단 최초 백화점 상설 매장 운영..…
사진=포항스틸러스

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 롯데백화점에 입점해 팬들과의 접점을 확대한다.

포항스틸러스의 MD스토어인 '스틸스토어'가 K리그 구단 최초로 백화점에 정식 매장 형태로 입점한다. 오는 25일부터 내년 1월 31일까지 롯데백화점 포항점 7층에서 스틸스토어(이하 스틸스토어 롯데포항점)를 운영한다. 지난해까지 운영했던 팝업스토어 형태를 넘어 상설 매장으로 새롭게 문을 열어 팬들이 보다 편리하게 구단 MD 상품을 접할 수 있는 공간으로 자리매김할 예정이다.

스틸스토어 롯데포항점에서는 2026시즌 리그 홈·원정 유니폼(성인/키즈)과 함께 다양한 상품을 판매한다. 특히 스틸스토어 롯데포항점에서만 만나볼 수 있는 플레이어 머플러를 새롭게 선보인다. 푸마 트레이닝복은 물론 머리띠, 깃발, 클래퍼 등 다양한 응원 용품과 함께 지난해 팝업스토어에서 큰 인기를 끌었던 랜덤 키링 뽑기 등 다채로운 MD상품이 준비돼 있다.

스틸스토어 롯데포항점의 개점을 기념해 25일 선수단 팬사인회를 진행한다. 오후 7시부터 8시까지 어정원, 이호재가 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다. 팬사인회는 행사 당일 오후 6시까지 5만 원 이상 구매 고객 선착순 80명을 대상으로 진행되며, 입장권은 당일 오전 10시 30분부터 선착순으로 배부한다.

팬사인회와 더불어 다양한 구매 이벤트도 마련했다. 1만 원 이상 구매 고객 선착순 200명에게 선수단 미공개 셀카 포토카드를 증정한다. 7만 원 이상 구매 고객 선착순 80명에게는 즉석 복권 이벤트 참여 기회를 제공하며, 푸마 반팔티, 바람막이 재킷, 3D퍼즐 등 다양한 경품을 받을 수 있다. 또한 15만 원 이상 구매 고객 중 10명을 추첨해 2025/26 ACL Two 이호재 친필사인 유니폼을 증정할 계획이다.

한편, 포항스틸러스는 오는 28일 오후 3시 포항스틸야드에서 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 2라운드 순연 경기를 치른다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박신양, 촬영 중 눈물 뚝뚝 "인생 송두리째 바꿔 놓은 사람 있어" ('편스토랑')

2.

“김상중 ‘리얼 연기’로 살인 조폭 몰려”..이재명 대통령, ‘그알’ 사과 촉구

3.

장항준 '왕과 사는 남자', 1400만 돌파…'엔드게임' 넘고 역대 5위

4.

왜 방탄소년단, 그리고 광화문인가…넷플릭스가 답했다[SC현장]

5.

"먹토 흔적 봤다" 쯔양 허위 제보한 대학 동창, 결국 벌금 700만원 기소

스포츠 많이본뉴스
1.

김태균이 왜 롯데에 있어? 드래프트 10R 대반전 일어날까 "좋아질 가능성 보인다" [부산 현장]

2.

WBC&부상자 모두 돌아왔다! 한화 개막전 라인업?…'156㎞' 문동주 선발 출격

3.

'韓 축구 대박, SON 대인배 세계가 인정' 손흥민, 살인태클 당하고도 먼저 찾아가 용서..살라자르 SNS에 인정 공개

4.

"결국 구조적 문제" 日이 본 韓 WBC 8강 콜드패 원인, 과연 반박할 수 있나

5.

3이닝 5실점 충격, 그리고 또 선발 등판 "시범경기지만 매우 중요한 경기다" [부산 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

김태균이 왜 롯데에 있어? 드래프트 10R 대반전 일어날까 "좋아질 가능성 보인다" [부산 현장]

2.

WBC&부상자 모두 돌아왔다! 한화 개막전 라인업?…'156㎞' 문동주 선발 출격

3.

'韓 축구 대박, SON 대인배 세계가 인정' 손흥민, 살인태클 당하고도 먼저 찾아가 용서..살라자르 SNS에 인정 공개

4.

"결국 구조적 문제" 日이 본 韓 WBC 8강 콜드패 원인, 과연 반박할 수 있나

5.

3이닝 5실점 충격, 그리고 또 선발 등판 "시범경기지만 매우 중요한 경기다" [부산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.