리그 첫 골 도전! 손흥민, '10번' 아닌 다시 '손톱'...오스틴전 최전방 출격[라인업]

손흥민의 LA FC는 22일 오전 9시45분(이하 한국시각) 미국 텍사스주 오스틴 Q2 스타디움에서 오스틴FC와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 5라운드를 치른다. LA FC는 시즌 초반 승승장구하고 있다. 첫 4경기에서 모두 승리했다. 밴쿠버 화이트캡스(골득실 +13)에 골득실(+8·이상 승점 12)에서 뒤져 서부 컨퍼런스 2위에 자리하고 있다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서도 8강에 올랐다.
잘나가는 LA FC와 달리 손흥민은 침묵 중이다. 개막 후 단 1골에 그쳐 있다. 시즌 첫 경기였던 지난달 레알 에스파냐(온두라스)와 COCNCACAF 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 넣은 페널티킥 득점이 유일하다. 필드골은 제로다. 손흥민은 올 시즌 8경기에서 1골-7도움을 기록 중이다. 나쁘지 않은 기록이지만, 손흥민이기에 우려의 목소리가 이어지고 있다.
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마르크 도스 산토스 감독은 최근 손흥민을 스트라이커가 아닌 공격형 미드필더로 활용 중이다. 미국 현지에서도 '손흥민이 피니셔가 아닌 창조자로 활약 중'이라고 분석했다. LA FC가 만든 대부분의 골이 손흥민의 발끝에서 나오고 있지만, 손흥민은 골을 넣을때 더 빛나는 선수다. 아울러 '흥부 듀오' 드니 부앙가의 득점마저 줄어들고 있어, 도스 산토스 감독의 전술에 곱지 않은 시선이 쏟아지고 있다.
도스 산토스 감독은 오스틴전에서 다시 변화를 택했다. 모처럼 손흥민을 최전방에 기용했다. 좌우에는 부앙가와 다비드 마르티네스가 선다. 중원에는 티모시 틸먼, 마티유 슈아니에르, 마르코 델가도이 포진한다. 수비진은 세르지 팔렌시아, 라이언 포르테우스, 은코시 타파리, 에디 세구라가 꾸린다. 골문은 위고 요리스가 지킨다.
손흥민은 오스틴에 강했다. 손흥민은 지난해 11월 오스틴과의 MLS컵 서부 콘퍼런스 플레이오프(PO) 1라운드 2차전에서 1골-1도움을 기록하며 4대1 대승을 이끈 기분 좋은 기억도 있다.
손흥민은 오스틴 원정을 마친 뒤 영국 런던으로 건너가 3월 A매치에 나서는 홍명보호에 합류한다. 한국은 3월28일 오후 11시 영국 밀턴 킨스의 스타디움 MK에서 코트디부아르, 4월1일 오전 3시45분 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 스타디온에서 오스트리아와 차례로 맞붙는다.