"손흥민, EPL 너무 빨리 떠났네" 맨유 출신 36세 백전노장, 10살 동생들과 당당히 경쟁…리버풀전 멀티골→12골 '커리어 하이'

[스포츠조선 윤진만 기자]'해버지' 박지성(45)이 맨유에서 뛰던 시절 유망주로 평가받던 대니 웰백(36·브라이튼)의 득점력은 '와인'처럼 나이가 들수록 무르익고 있다.
웰백은 22일(한국시각) 영국 브라이튼의 아메리칸익스프레스스타디움에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드프리미어리그(EPL) 31라운드 홈 경기에 멀티골을 폭발하며 팀의 2대1 승리를 이끌었다.
등번호 18번 유니폼을 입고 최전방 공격수로 선발출전한 웰백은 전반 14분 선제골을 뽑았다. 크로스 공격 상황에서 디에고 고메스가 우측 골대 앞에서 헤더로 패스한 공을 반대편 골문 앞에서 재차 헤더로 밀어넣었다.
리버풀은 전반 8분만에 스트라이커 위고 에키티케가 불의의 부상으로 교체되어 뒤숭숭한 분위기에서 선제골까지 헌납했다.
웰백은 전반 30분 밀로스 케르케즈에게 동점골을 헌납해 1-1 동점으로 맞이한 후반 11분, 다시 앞서가는 골을 터뜨렸다. 얀쿠바 민테가 상대 진영 왼쪽 깊숙한 곳에서 문전을 향해 그림같은 왼발 크로스를 찔렀다. 닉 힌쉘우드가 논스톱으로 골문 반대편으로 보냈고, 이를 웰백이 침착하게 밀어넣었다.
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브라이튼은 웰백의 멀티골에 힘입어 '거함' 리버풀을 2대1로 꺾고 2연승을 질주했다. 11승 10무 10패 승점 43으로 10위를 탈환했다. 반면 리버풀(승점 49·14승7무10패)은 3경기 연속 무승(1무 2패) 늪에 빠지며 5위에 머물렀다.
웰백은 EPL 역사에 전례없는 '노익장'을 과시하고 있다. 최근 리그 5경기에서 4골로 시즌 총 득점 기록을 12골로 늘렸다. 2024~2025시즌 EPL 10골을 뛰어넘는 '커리어 하이'다.
맨유 유스 출신인 웰백은 2008년 1군에서 데뷔해 맨유에서 리그 92경기에서 20골에 그쳤다. 맨유 시절 단일시즌 리그 최다골은 9골(2011~2012, 2013~2014)이었다. 2014년 아스널로 이적한 이후로도 성적은 신통치 않았다. 왓포드를 거쳐 2020년 브라이튼으로 이적한 웰백은 축구에 눈을 떴다는 듯 최근 들어 놀라운 득점 생산성을 자랑하고 있다.
웰백은 올 시즌 잉글랜드 선수 중 가장 많은 골을 넣고 있다. EPL 득점 랭킹은 5위다. 열 살가량 어린 엘링 홀란(맨시티·22골), 이고르 티아고(브렌트포드·19골), 앙투안 세메뇨(맨시티·15골), 주앙 페드로(첼시·14골), 빅토 요케레스(아스널), 우고 에키티케(리버풀·이상 11골) 등과 경쟁하고 있다.
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파비안 휘르첼러 브라이튼 감독은 "웰백은 최고의 컨디션을 유지하고 있다. 골을 넣을뿐 아니라 동료들과의 뛰어난 연계 플레이를 통해 팀워크를 다지고 있다. 그는 잉글랜드(대표팀)를 포함한 전 세계 모든 팀에 도움이 되는 선수"라고 엄지를 들었다.
맨유 시절 동료인 웨인 루니는 "웰백이 (3월)잉글랜드 대표팀에 발탁되지 못한 건 정말 안타깝다. 35세라는 나이에도 불구하고 전혀 기량이 떨어지지 않고 있다"라고 말했다. EPL 최다 득점자인 앨런 시어러도 "도미닉 솔란케(토트넘)는 올 시즌 3골, 도미닉 칼버트-르윈(리즈)은 최근 12경기에서 2골을 넣었다. 그런데 웰백이 35명 명단에 들지 못한 건 정말 불운하다"라고 했다.
웰백은 EPL 통산 득점 92골로 '맨유 선배' 올레 군나르 솔샤르(91골)를 뛰어넘었다. 손흥민(LA FC) 포함 35명뿐인 EPL 100호골 고지까지 이제 8골 남겨뒀다. 웰백의 사례를 보면, 올해 서른넷인 '토트넘 레전드' 손흥민이 지나치게 일찍 EPL을 떠났다는 인상을 지울 수 없다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com