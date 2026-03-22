2026년 '첫 승 도전' 인천...윤정환 감독, 관건은 득점 "골 들어가면 좋은 분위기 흘러갈 것"[현장인터뷰]

기사입력 2026-03-22 16:04


2026년 '첫 승 도전' 인천...윤정환 감독, 관건은 득점 "골 들어…

[안양=스포츠조선 이현석 기자]윤정환 인천 감독은 득점에서 터져야 경기를 주도할 것이라고 판단했다.

인천과 안양은 22일 안양종합운동장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 5라운드 경기를 앞두고 있다.

인천은 2026년 첫 승이 간절하다. 쾌조의 컨디션과 상승세로 시작했던 2025년의 기억은 이미 과거의 영광이다. 다시 올라온 K리그1, 적응 기간을 줄이는 것이 인천의 핵심이다. 이미 4경기에서 1무3패를 기록하며 기세가 꺾인 상황, 첫 승으로 분위기를 반전시키는 것 외에 인천에 주어진 선택지는 없다.

안양과 인천은 이번이 K리그1에서의 첫 맞대결이다. 두 팀이 K리그에서 맞붙는 것이 처음이다. 그간 안양은 K리그2에서 승격을 노렸고, 인천은 생존왕 타이틀과 함께 1부에서 자리를 지켰다. 2024년 역사가 뒤틀렸다. 안양이 K리그2 우승으로 승격, 인천이 K리그1 최하위로 강등을 확정하면서 두 팀의 만남은 다시 불발됐다. 인천이 올 시즌 K리그1으로 다시 올라오며 드디어 첫 리그 맞대결이 성사됐다. 두 팀은 2021년 코리아컵에서는 경기를 벌인 적이 있다. 당시 3라운드에서 안양이 인천을 3대0으로 꺾었다.

윤정환 인천 감독은 4-4-2 포메이션으로 맞선다. 투톱에 무고사와 박승호가 나서고, 중원에는 이동률 서재민 이명주 오후성이 자리한다. 포백은 이주용 이비자 박경섭 김명순이 구성한다. 골키퍼 장갑은 김동헌이 낀다.

윤 감독은 "이기질 못했기에 정신적인 부분에서 컨트롤이 어렵다. 경기 내용이 안 좋거나 엉망진창은 아니다. 작년을 상기시키면서 정신적인 부분을 많이 이야기했다"고 했다. 이어 "잘할 것이라 믿는다. 못하는 건 아니다. 1부에서 조그만 실수도 용납이 안 되는 걸 느끼고 있다"고 했다.

인천은 결국 득점이 터져야 한다. 윤 감독은 "득점 찬스를 넣고, 분위기가 올라오면 좋을 것이다. 찬스를 계속 만들고 있는데 마무리가 터져줘야 한다. 골이 들어간다면 좋은 분위기로 흘러갈 것이라 본다"고 했다.

인천은 이날 수비라인에 변화를 줬다. 지난 시즌 붙박이 주전이었던 김건희 대신 유망주 박경섭이 이름을 올렸다. 윤 감독은 "연전이기도 하고, 동기부여나 상황을 봤을 때 시즌이 길다. 이를 염두에 두고 바꿨다"고 했다.


윤 감독은 안양의 빠른 전환에 주목했다. 그는 "트랜지션이 빠른 팀이다. 외국인 선수들의 기량도 출중하다. 이 부분을 선수들에게 계속 인식시켰다"고 강조했다.


안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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