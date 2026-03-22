"첫 승 참 힘들었다" 드디어 승리의 미소 지은 윤정환 감독..."휴식기 잘 쉬고, 잘 준비할 것"[현장 기자회견]

기사입력 2026-03-22 18:44


"첫 승 참 힘들었다" 드디어 승리의 미소 지은 윤정환 감독..."휴식기…

[안양=스포츠조선 이현석 기자]"첫 승이 참 힘들었다."

인천은 22일 안양종합운동장에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 5라운드 경기에서 1대0으로 승리했다.

인천은 2026년 첫 승이 간절했다. 쾌조의 컨디션과 상승세로 시작했던 2025년의 기억은 이미 과거의 영광이었다. 다시 올라온 K리그1, 적응 기간을 줄이는 것이 인천의 핵심이었다. 이미 4경기에서 1무3패를 기록하며 기세가 꺾인 상황, 첫 승으로 분위기를 반전시키는 것 외에 인천에 주어진 선택지는 없었다. 안양을 잡아내며 5경기 만에 첫 승을 신고하며 웃었다.

인천은 혼전 상황에서 기회를 살렸다. 후반 22분 문전에서 크로스를 마무리한 제르소의 슈팅이 안양의 육탄 수비에 막혔으나, 박스 안에서 기다리던 무고사가 침착하게 골문 구석을 노리며 골망을 흔들었다. 한 골의 격차를 끝까지 지키며 승리했다.

윤정환 인천 감독은 "첫 승이 참 힘들었다. 1부로 다시 복귀해서 첫 승을 한 것을 기쁘게 생각한다. 1부에서 살아남아 위로 가기 위해서 어떤 것을 해야하는지를 많이 느낀다. 선수들은 최선을 다해서 열심히 뛰지만, 발전해야 하는 부분도 분명히 있다. 상대가 오늘 퇴장을 당했기에 더 기회를 만들어야 했다. 다섯 번 만에 이겼다는 점에 자신감을 가질 수 있을 것이라 본다. 휴식기 잘 쉬고 준비를 잘 해보겠다. 많은 팬들을 위해 더 많이 이길 수 있도록 준비를 철저히 하겠다"고 했다.

인천은 이번 승리 이후 A매치 휴식기에 돌입한다. 윤 감독은 "무고사까지 9명 정도가 대표팀으로 향한다. 정신적으로, 육체적으로 피로할 것이다. 남은 선수들과 함께 조직력에 대한 훈련을 해야 한다. 컨디션 유지가 가장 중요하지 않을까 싶다"고 했다.

제르소의 득점 부진에 대해서는 "언젠가는 터질 것이라고 본다. 선수도 의식하고 있지만, 터지기 시작하면 좋겠다. 가장 긴장하고 있는 것은 본인이지 않을까. 기다리며 지켜보겠다"고 했다.


안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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