'미친 이변' 토트넘 대참사! 사상 초유의 사태 '2부리그 강등'…'바닥 경쟁' 노팅엄에게 0-3 대패→웨스트햄과 1점차

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 강등이 유력하다. 토트넘은 강등권 탈출의 분수령이 되는 노팅엄 포레스트와의 경기에서 참패했다. 노팅엄이 토트넘과의 승점차를 벌리면서 토트넘과 웨스트햄 유나이티드가 강등권 바로 윗순위인 17위를 두고 경쟁하는 구도가 됐다.
AFP연합뉴스
토트넘은 23일(한국시각) 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 31라운드에서 노팅엄 포레스트에게 0-3으로 패배했다. 이 경기는 양 팀에게 중요한 경기였다. 경기전 각각 EPL 순위 16위, 17위에 위치해 있던 양팀이기에 이 맞대결은 사실상 승점 6점짜리 경기로 평가됐다. 토트넘이 강등권으로 떨어지지 않기 위해서 매우 중요한 경기였던 셈이다. 그럼에도 불구하고 토트넘 선수들은 무기력하게 패했다.
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경기 초반부터 노팅엄은 토트넘을 압박하며 경기의 주도권을 가져왔다. 전반 종료 직전 노팅엄의 골이 터졌다. 전반 45분 이고르 제주스가 왼쪽 코너킥 상황에서 올라온 크로스를 강력한 헤더로 연결하면서 골문을 열었다. 토트넘 수비수들은 제공권에서 완전히 밀렸고, 제주스가 자유로운 상태에서 헤더 슈팅을 시도하게 내버려 뒀다. 마티스 텔이 전반 종료 직전 페널티 박스 바깥에서 기습적인 중거리 슈팅을 시도했지만, 골대 상단을 맞고 튀어나왔다.
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후반전에 들어섰지만, 토트넘은 0-1로 끌려가는 상황에서도 제대로 반격하지 못했다. 오히려 추가골에 성공한 것은 노팅엄이었다. 후반 17분 칼럼 허드슨-오도이가 왼쪽 측면에서 돌파를 시도한 뒤 컷백을 내줬다. 이를 모건 깁스-화이트가 박스 안에서 정확하게 마무리했다.
경기 종료 직전 토트넘은 추격의지를 완전히 상실했다. 후반 42분 타이워 아워니이가 왼쪽 측면에서 올린 니코 윌리엄스의 크로스를 문전 앞에서 다이렉트 슈팅으로 연결해 득점했다. 토트넘은 끝날 때까지 추격골에 실패했고, 0-3으로 대패했다. 이 경기 패배로 토트넘은 승점 30점(17위)에 머물렀고, 강등권 18위 웨스트햄(29점)과의 승점차는 1점을 유지하게 됐다. 노팅엄 포레스트는 승점 32점(16위)로 강등권과 거리를 벌렸다.