올해의 탈출상은 손흥민! '무무패패무무패패패패패무패' 토트넘, SON 없으니 챔피언십급...안방서 노팅엄에 0-3 완패 '17위 추락+강등권과 1점차'

토트넘이 부진의 늪에서 허덕이고 있다. 토트넘은 22일 오후 11시 15분(한국시각) 영국 런던에 위치한 토트넘훗스퍼스타디움에서 열린 노팅엄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 31라운드에서 0대3 대패를 당했다. 승점 30에 머문 토트넘은 이날 패배로 17위로 추락했다. 노팅엄(승점 32)이 토트넘을 제치고 16위에 올라섰다. 토트넘과 강등 마지노선인 18위 웨스트햄(승점 29)과의 승점차는 불과 1점.
토트넘은 극심한 부진에 빠졌다. 최근 리그 13경기에서 모두 승리하지 못했다. 5무8패다. 토트넘의 리그 마지막 승리는 2025년 12월 29일에 열린 크리스털 팰리스전이다. 2026년에 들어서는 단 한번도 리그에서 승리하지 못했다. 앞서 유럽챔피언스리그 16강 2차전에서 아틀레티코 마드리드를 제압했지만, 또 다시 리그에서 고개를 숙였다.
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토트넘 팬들은 이날 경기전 스타디움 밖에 모여 선수단을 응원했다. 당초 구단 운영진을 비판하는 시위를 계획했지만, 대신 선수단을 응원하기로 했다. 경기장으로 들어오는 선수단 버스를 수천 명이 에워싸고 환영했다. 선수단에 힘을 실어줬지만, 결과는 또 다시 패배였다. 이날 패배로 토트넘의 강등 확률은 38%까지 치솟았다.
토트넘은 4-4-2 포메이션을 택했다. 히샬리송과 도미닉 솔랑케가 투톱을 이뤘다. 좌우에는 마티스 텔과 페드로 포로가 섰고, 중원에는 파페 마타르 사르-아치 그레이가 자리했다. 미키 판 더 벤-케빈 단소-크리스티안 로메로-제드 스펜스가 포백을 꾸렸다. 탈장 수술을 받아 당분간 출전이 어려울 것으로 보였던 굴리엘모 비카리오가 전격적으로 명단에 포함됐다.
토트넘은 42분 교체투입된 타이워 아워니이에게 쐐기골을 허용하며 무너졌다. 토트넘은 막판 총공세에 나섰지만, 끝내 득점에 실패하며 완패를 당했다.
경기 후 영국 'BBC'는 '이고르 투도르 감독이 토트넘에서 어떻게 살아남을 수 있겠는가'라며 '강등권 경쟁팀인 노팅엄에 참패하며 잔류 마지노선인 17위에 간신히 걸쳐 있다. 토트넘의 반세기 가까운 1부 리그 여정이 끝날 위기'라고 전했다. 이어 '팀 분위기가 너무나 침체됐다. 팬들이 원하는 감독 교체만이 분위기를 바꿀 유일한 방법'이라고 했다. 토트넘에서 뛰었던 골키퍼 폴 로빈슨도 "전술도 경기 계획도 보이지 않는다. 감독은 길을 잃었고 시간은 없다"고 맹비난했다.