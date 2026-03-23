올해의 탈출상은 손흥민! '무무패패무무패패패패패무패' 토트넘, SON 없으니 챔피언십급...안방서 노팅엄에 0-3 완패 '17위 추락+강등권과 1점차'

기사입력 2026-03-23 08:22


올해의 탈출상은 손흥민! '무무패패무무패패패패패무패' 토트넘, SON 없…
AP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

올해의 탈출상은 손흥민! '무무패패무무패패패패패무패' 토트넘, SON 없…
AFP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]이제 진짜 강등이 보이고 있다.

토트넘이 부진의 늪에서 허덕이고 있다. 토트넘은 22일 오후 11시 15분(한국시각) 영국 런던에 위치한 토트넘훗스퍼스타디움에서 열린 노팅엄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 31라운드에서 0대3 대패를 당했다. 승점 30에 머문 토트넘은 이날 패배로 17위로 추락했다. 노팅엄(승점 32)이 토트넘을 제치고 16위에 올라섰다. 토트넘과 강등 마지노선인 18위 웨스트햄(승점 29)과의 승점차는 불과 1점.

토트넘은 극심한 부진에 빠졌다. 최근 리그 13경기에서 모두 승리하지 못했다. 5무8패다. 토트넘의 리그 마지막 승리는 2025년 12월 29일에 열린 크리스털 팰리스전이다. 2026년에 들어서는 단 한번도 리그에서 승리하지 못했다. 앞서 유럽챔피언스리그 16강 2차전에서 아틀레티코 마드리드를 제압했지만, 또 다시 리그에서 고개를 숙였다.


올해의 탈출상은 손흥민! '무무패패무무패패패패패무패' 토트넘, SON 없…
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘 팬들은 이날 경기전 스타디움 밖에 모여 선수단을 응원했다. 당초 구단 운영진을 비판하는 시위를 계획했지만, 대신 선수단을 응원하기로 했다. 경기장으로 들어오는 선수단 버스를 수천 명이 에워싸고 환영했다. 선수단에 힘을 실어줬지만, 결과는 또 다시 패배였다. 이날 패배로 토트넘의 강등 확률은 38%까지 치솟았다.

토트넘은 4-4-2 포메이션을 택했다. 히샬리송과 도미닉 솔랑케가 투톱을 이뤘다. 좌우에는 마티스 텔과 페드로 포로가 섰고, 중원에는 파페 마타르 사르-아치 그레이가 자리했다. 미키 판 더 벤-케빈 단소-크리스티안 로메로-제드 스펜스가 포백을 꾸렸다. 탈장 수술을 받아 당분간 출전이 어려울 것으로 보였던 굴리엘모 비카리오가 전격적으로 명단에 포함됐다.

노팅엄은 4-2-3-1로 맞섰다. 이고르 제주스가 원톱으로 선 가운데 2선에는 칼럼 허드슨 오도시-모건 깁스 화이트-오마리 허친슨이 자리했다. 이브라힘 상가레-엘리엇 앤더슨이 더블 볼란치를 이뤘다. 니코 윌리엄스-니콜라 밀렌코비치-무릴루-올라 아이나가 포백을 구성했다. 마츠 셀스가 골키퍼 장갑을 꼈다.


올해의 탈출상은 손흥민! '무무패패무무패패패패패무패' 토트넘, SON 없…
AP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘이 초반 노팅엄을 몰아붙였다. 전반 13분 텔, 15분 히샬리송이 연속 슈팅을 날리며 분위기를 주도했다. 노팅엄도 반격했다. 허친슨이 날카로운 슈팅을 날렸다. 비카리오가 멋지게 막아냈다. 흐름을 내준 토트넘은 노팅엄 수비에 막혀 이렇다할 모습을 보여주지 못했다.

노팅엄이 선제골을 넣었다. 45분 코너킥 상황에서 윌리엄스의 킥을 제주스가 머리로 밀어넣었다. 토트넘은 전반 추기시간 텔이 환상적인 슈팅을 날렸지만, 이 슈팅 마저 셀스에 맞고 골대를 맞는 불운이 이어졌다. 결국 전반은 노팅엄의 1-0 리드로 마무리됐다.


토트넘은 후반 시작과 함께 스펜스와 판 더 벤을 빼고 루카스 베리발, 데스티니 우도기를 넣었다. 토트넘은 득점하지 못하고 오히려 노팅엄에 끌려 다녔다. 후반 5분 윌리엄스의 헤더를 비카리오가 가까스로 막아냈다. 토트넘은 로메로, 그레이 등이 연이어 슈팅을 날렸지만, 모두 골문을 외면했다.


올해의 탈출상은 손흥민! '무무패패무무패패패패패무패' 토트넘, SON 없…
투도르 로이터 <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

올해의 탈출상은 손흥민! '무무패패무무패패패패패무패' 토트넘, SON 없…
EPA<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
결국 추가골을 허용했다. 17분 허드슨 오도이가 보낸 패스를 깁스-화이트가 감각적으로 밀어넣었다. 당황한 토트넘은 22분 부상당한 텔을 빼고 랑달 콜로 무아니를 투입했다. 히샬리송을 불러들이고 사비 시몬스를 추가했다. 하지만 백약이 무효였다. 의미없는 공격만 반복했다.

토트넘은 42분 교체투입된 타이워 아워니이에게 쐐기골을 허용하며 무너졌다. 토트넘은 막판 총공세에 나섰지만, 끝내 득점에 실패하며 완패를 당했다.

경기 후 영국 'BBC'는 '이고르 투도르 감독이 토트넘에서 어떻게 살아남을 수 있겠는가'라며 '강등권 경쟁팀인 노팅엄에 참패하며 잔류 마지노선인 17위에 간신히 걸쳐 있다. 토트넘의 반세기 가까운 1부 리그 여정이 끝날 위기'라고 전했다. 이어 '팀 분위기가 너무나 침체됐다. 팬들이 원하는 감독 교체만이 분위기를 바꿀 유일한 방법'이라고 했다. 토트넘에서 뛰었던 골키퍼 폴 로빈슨도 "전술도 경기 계획도 보이지 않는다. 감독은 길을 잃었고 시간은 없다"고 맹비난했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

2.

얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

3.

김동완, "형은 개XX" 前 매니저 폭로에.."개인적 관계, 법적 대응할 것"[전문]

4.

'65세' 김병세, '15세 연하' 아내♥ 최초 공개 "딸인 줄 알았다" ('미우새')

5.

'판사♥' 박진희, 절약 끝판왕 "아파트 내 전기세 최저 기록, 의자 주워 써" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 떠나고 강등 위기 대재앙, 리그 13경기 연속 무승' 토트넘 16위→17위 추락, 노팅엄에 0-3 참패..'소방수' 투도르 경질 임박

2.

미국 결국 작심 비판! "손흥민 감 떨어졌다"→5경기 무득점 지적…요리스 아니었으면 큰일났다 '5경기 무실점'

3.

한화 LG 좋겠네, '홈런치는 백업포수' 도루 저지도 탁월, FA시장도 두렵지 않은 폭풍성장

4.

'미친 이변' 토트넘 대참사! 사상 초유의 사태 '2부리그 강등'…'바닥 경쟁' 노팅엄에게 0-3 대패→웨스트햄과 1점차

5.

망했다! 손흥민 대통곡, 10년 활약한 SON 사라진 토트넘의 현실..."강등 확률 역대 최고치"→홈에서 노팅엄에 0-3 충격 완패

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 떠나고 강등 위기 대재앙, 리그 13경기 연속 무승' 토트넘 16위→17위 추락, 노팅엄에 0-3 참패..'소방수' 투도르 경질 임박

2.

미국 결국 작심 비판! "손흥민 감 떨어졌다"→5경기 무득점 지적…요리스 아니었으면 큰일났다 '5경기 무실점'

3.

한화 LG 좋겠네, '홈런치는 백업포수' 도루 저지도 탁월, FA시장도 두렵지 않은 폭풍성장

4.

'미친 이변' 토트넘 대참사! 사상 초유의 사태 '2부리그 강등'…'바닥 경쟁' 노팅엄에게 0-3 대패→웨스트햄과 1점차

5.

망했다! 손흥민 대통곡, 10년 활약한 SON 사라진 토트넘의 현실..."강등 확률 역대 최고치"→홈에서 노팅엄에 0-3 충격 완패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.