'이강인(25·아틀레티코 마드리드) 현실화 조짐'…그리즈만, 손흥민 뛰는 MLS행 '히어 위 고'

[스포츠조선 윤진만 기자]아틀레티코 마드리드 에이스 앙투안 그리즈만(35)이 루머대로 미국프로축구(MLS) 무대로 진출하는 분위기다.
이적전문가 파브리시오 로마노는 23일(한국시각), 스페인 일간 '마르카'의 보도를 인용해 '프랑스 스타 그리즈만이 미국 올랜도 시티로 이적한다. 올랜도와 구두 합의를 마쳤다. 2026년 7월, 자유계약으로 이적하는 조건이다. 지난 3월 이적 협상이 결렬된 후, 여름 이적시장에서 합의가 이뤄졌다. 그리즈만은 금주 미국으로 이동할 예정'이라고 전했다.
이어 '그리즈만은 올랜도와 2년 계약을 체결할 것으로 예상된다. 올랜도는 그리즈만에게 등번호 7번을 제안할 예정이고, 금주 내 계약서에 서명할 가능성이 있다'라고 덧붙였다.
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프랑스가 낳은 축구천재 그리즈만은 2014년 레알 소시에다드에서 아틀레티코로 이적한 후 9시즌째 에이스로 활약 중이다. 2019년 라이벌 FC바르셀로나로 이적했으나 리오넬 메시(인터 마이애미) 중심의 팀에 녹아들지 못하고 2021년 아틀레티코로 복귀해 올 시즌까지 활약 중이다. 아틀레티코 유니폼을 입고 총 452경기를 뛰어 203골을 넣었다. 2017~2018시즌 유럽유로파리그(UEL), 2018년 유럽슈퍼컵 우승에 기여했다.
천하의 그리즈만도 세월의 흐름을 빗겨가지 못했다. 올 시즌 리그 25경기 중 선발로 출전한 경기는 6경기에 불과했다. 시즌 기록은 43경기 출전 13골. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 중요한 경기에서 그리즈만의 경험과 천재성을 활용했지만, 올해 서른다섯인 그리즈만과 영원히 동행할 순 없는 노릇이었다. 종전 계약은 2027년 6월까지였다.
그리즈만은 남은 두 달 동안 마지막 불꽃을 불태운 후 월드클래스들이 황혼기를 보내는 MLS에서 새로운 도전에 임할 예정이다. 현재 MLS에서 뛰는 스타 선수로는 손흥민(LA FC), 리오넬 메시, 마르코 로이스(LA 갤럭시), 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스) 등이 있다.
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아틀레티코는 그리즈만이 MLS로 떠나면 새로운 '천재 왼발잡이 플레이메이커'로 영입할 가능성이 있다. 지난해부터 가장 꾸준히 아틀레티코와 링크된 선수는 '대한민국 천재 미드필더' 이강인(파리생제르맹)이다. 지난 겨울 이적시장에서도 아틀레티코가 이강인 영입에 관심을 보인다는 보도가 나왔다. 아틀레티코는 이강인을 그리즈만의 대체자로 염두에 두고 영입하길 바라지만, PSG가 높은 이적료를 요구해 성사가 되지 않았다는 내용이다. PSG가 이강인에게 책정한 몸값은 4000만유로(약 690억원)에 달하는 것으로 전해졌다.
스페인은 이강인의 제2의 고향이다. 유년시절 스페인 발렌시아 유스팀에 입단해 2021년 마요르카로 이적할 때까지 무려 10년간 발렌시아에 머물렀다. 2021~2023년 마요르카 시절까지 포함하면 장장 12년동안 스페인에서 지냈다. 네이티브 수준으로 스페인어를 구사하고, 이미 마요르카에서 라리가 정상급 플레이메이킹 능력을 선보여 아틀레티코에 적응하는데 무리는 없을 전망이다. 이강인은 2023년 PSG에 입단해 세 시즌간 확고한 주전 입지를 다지지 못했다. 유럽챔피언스리그 토너먼트와 같은 중요한 경기엔 주로 교체로 나서고 있다. 시즌 기록은 32경기 3골 4도움. 변화가 필요하다고 판단한다면, 아틀레티코는 최선의 선택지가 될 수 있다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com