'박지성 VS 염기훈' OGFC 첫 상대팀은 수원삼성 레전드…4월19일 빅버드서 진검승부

기사입력 2026-03-23 12:38


'박지성 VS 염기훈' OGFC 첫 상대팀은 수원삼성 레전드…4월19일 …

[스포츠조선 윤진만 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)전설들이 결성한 'OGFC'의 도전에 맞서, K리그를 대표하는 명문 구단 수원삼성 레전드들이 한자리에 모인다.

OGFC는 '해버지' 박지성, 리오 퍼디난드, 라이언 긱스, 디미타르 베르바토프 등 축구 전설들이 축구 콘텐츠·이벤트 제작사 '슛포러브'와 함께 창단한 신생 독립팀. 선수들의 현역 시절 최고 승률 73% 돌파를 목표로 한다.

OGFC의 첫 상대인 수원삼성 레전드 팀의 라인업이 공개되며 축구 팬들의 기대감이 높아지고 있다. 이번 대결을 위해, 수원삼성은 창단 멤버부터 2000년대 초반 아시아챔피언스리그 2연패에 빛나는 왕조 시대의 주역, 2010년대 레전드까지 전 세대를 아우르는 '푸른 피'들이 총집결한다.

서정원 전 감독이 다시 빅버드의 '날쌘돌이'로 돌아온다. '왼발의 지배자'이자 4년간 주장으로 팀을 이끌었던 염기훈도 합류가 확정됐다. 투지 넘치는 압박 플레이로 기억되는 '조투소' 조원희, 수비 전 포지션을 소화하며 16년간 구단에 헌신한 양상민, 창단 멤버이자 초창기 중원의 핵심 데니스와 '통곡의 벽' 마토도 함께한다. 이 외에도 곽희주, 김두현, 송종국, 이관우, 산토스까지 구단 역사 속 한 획을 그은 대표 선수들이 총출동한다.

수원삼성은 1996년 창단 이후 K리그 최강의 왕조를 구축했던 명문 구단이다. 리그 우승 4회, ACL 2연패, 코리아컵(당시 FA컵) 5회 우승 등 국내외를 아울러 수많은 트로피를 들어올렸다. 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 이어진 황금기는 K리그 전체에서도 손꼽히는 전성기로 기록된다. 이번 레전드 매치는 K리그의 빛나는 역사를 만든 주역들이 프리미어리그를 풍미했던 OGFC 선수들에 맞서는 진검승부가 될 전망이다.

올 시즌 수원삼성은 신임 이정효 감독과 함께 '명가 재건'을 목표로 내걸었고, 개막 이후 4전 전승을 달리며 K리그1 승격을 향한 상승세를 이어가는 중이다. 수원삼성 레전드 팀은 이번 레전드 매치에서 단순한 승리를 넘어, 화려했던 왕조 시절의 투지와 우승 DNA를 후배들에게 직접 전달하겠다는 각오를 다지고 있다.

OGFC 입장에서 수원삼성 레전드 팀은 반드시 넘어야 할 첫 관문이다. '승률 73%'를 위해 첫 단추를 잘 끼워야만 하는 OGFC와 K리그의 자존심을 건 수원삼성 레전드 팀의 맞대결은 19일 수원월드컵경기장에서 펼쳐진다.

전체 출전 선수 명단 및 티켓 예매 정보는 슛포러브와 수원삼성 공식 SNS 채널을 통해 추가 공개된다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

2.

김건모 콘서트, 사람 한 명 없는 텅 빈 객석..이윤미 “무슨 일이냐면”

3.

김동완, "형은 개XX" 前 매니저 폭로에.."개인적 관계, 법적 대응할 것"[전문]

4.

얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

5.

‘아들 다섯’ 임창정♥서하얀, 외식 한번에 “월세 수준”..식비 고충 토로

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 떠나고 강등 위기 대재앙, 리그 13경기 연속 무승' 토트넘 16위→17위 추락, 노팅엄에 0-3 참패..'소방수' 투도르 경질 임박

2.

미국 결국 작심 비판! "손흥민 감 떨어졌다"→5경기 무득점 지적…요리스 아니었으면 큰일났다 '5경기 무실점'

3.

"선수들 손톱 좀 깎고 경기해 줘!"...'안양전 결승골' 무고사, 붕대 투혼 발휘했던 사연

4.

'4할 김혜성 충격 마이너행 → 美 언론도 납득 불가' 황당한 변명 "WBC 이후 조화롭지 못해서…"

5.

"출전 금지 부당해" 트랜스젠더 골퍼, LPGA-USGA 상대 소송 제기

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 떠나고 강등 위기 대재앙, 리그 13경기 연속 무승' 토트넘 16위→17위 추락, 노팅엄에 0-3 참패..'소방수' 투도르 경질 임박

2.

미국 결국 작심 비판! "손흥민 감 떨어졌다"→5경기 무득점 지적…요리스 아니었으면 큰일났다 '5경기 무실점'

3.

"선수들 손톱 좀 깎고 경기해 줘!"...'안양전 결승골' 무고사, 붕대 투혼 발휘했던 사연

4.

'4할 김혜성 충격 마이너행 → 美 언론도 납득 불가' 황당한 변명 "WBC 이후 조화롭지 못해서…"

5.

"출전 금지 부당해" 트랜스젠더 골퍼, LPGA-USGA 상대 소송 제기

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.