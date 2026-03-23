"한국 축구의 비상을 지원한다" 축구협회-대한항공, 축구대표팀 공식 파트너십 체결

23일 인천국제공항에서 진행된 파트너십 협약식. 왼쪽부터 박항서 단장, 대한항공 우기홍 부회장, 대한축구협회 이용수 부회장, 홍명보 감독
[스포츠조선 윤진만 기자]대한축구협회(KFA)가 대한항공과 손을 잡고 대한민국 축구 국가대표팀의 '비상'을 지원한다.
KFA는 23일 인천국제공항 제2여객터미널에서 대한항공과 공식 파트너십 협약식을 개최했다. 이날 협약식에는 이용수 KFA 부회장, 박항서 2026년 북중미월드컵 지원단장, 홍명보 국가대표팀 감독과 우기홍 대한항공 부회장, 김명준 대한항공 마케팅실장 등 양측 관계자들이 참석해 대한민국 축구 발전을 위한 상호 협력을 약속했다.
이번 파트너십 체결에 따라 대한항공은 향후 대한민국 축구 국가대표팀의 해외 원정 경기 및 각종 국제대회 참가를 위한 항공 이동을 전폭적으로 지원한다. 또한, KFA가 주최하는 주요 사업과 활동에 대한 후원을 병행하며, 공식 파트너로서 대표팀 엠블럼 및 로고 활용권, 경기장 내 광고권, 대표팀 관련 마케팅 권리 등을 보유하게 된다.
이용수 부회장은 "세계 최고의 항공 서비스 역량을 갖춘 대한항공과 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다"며, "이번 협약을 통해 국가대표팀 운영의 안정성을 높이는 것은 물론, 2026 월드컵 등 주요 국제무대에서 우리 선수들이 효율적인 이동 체계 속에 최상의 경기력을 발휘할 수 있는 토대를 마련했다"라고 밝혔다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com