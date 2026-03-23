"아울렛에 무고사가 떴다" 인천 유나이티드, '송현아' 팝업스토어 매출 1억원+방문객 7000명 돌파 '성황'

기사입력 2026-03-23 17:22


"아울렛에 무고사가 떴다" 인천 유나이티드, '송현아' 팝업스토어 매출 …

[스포츠조선 윤진만 기자]인천 유나이티드가 운영 중인 구단 전용 팝업스토어가 뜨거운 팬들의 관심 속에 매출 1억원을 돌파하며 성황을 이루고 있다.

인천은 지난 13일부터 26일까지 인천 송도에 위치한 현대 프리미엄 아울렛 송도점(송현아) 지하1층 가든스퀘어에서 구단 전용 팝업스토어를 운영하고 있다. '송현아'는 쇼핑과 문화가 결합된 복합 공간으로, 유동 인구가 많아 구단 홍보와 팬 접점 확대에 최적의 장소로 평가받고 있다.

특히 이번 팝업스토어는 오픈 이후 22일까지 단 10일 만에 누적 매출 1억원을 돌파했으며, 방문객 또한 7000명을 넘어서는 등 팬들과 시민의 높은 관심을 입증했다. 이는 '송현아' 내 입점 팝업스토어 가운데서도 상위권에 해당하는 성과다. 여기에 무고사, 김동헌 박승호 오후성 김명순 박경섭 이준섭 왕민준 등 선수들까지 팝업스토어를 직접 방문해 팬들과 소통하며 현장의 열기를 더욱 끌어올렸다.

구단 관계자는 "3월에는 홈경기가 한 차례뿐이고, 신포동 플래그십 스토어의 경우 주차 공간 등의 제약으로 많은 팬들을 한 번에 수용하기 어려운 부분이 있었다"며 "현대 프리미엄 아울렛 송도점에서 팝업스토어를 운영함으로써 시즌 초반 유니폼 구매 수요로 인한 팬들의 불편을 해소하고, 아울렛 방문 고객들에게 구단을 자연스럽게 알릴 수 있어 매우 만족스럽다"라고 밝혔다.

인천 구단 전용 팝업스토어는 오는 26일까지 운영되며 2026시즌 유니폼과 레인자켓, 바람막이, 패딩조끼 등 다양한 구단 트레이닝 의류를 비롯해, 헤리티지 스포츠웨어 브랜드 AWUZ(아워즈)와 협업한 한정판 콜라보 의류, 구단 응원용품 및 액세서리 등 다채로운 상품이 판매되고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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