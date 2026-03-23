"내 구단서 무슨 일이 일어나는 것인가?" '이영표 경쟁자' 토트넘 선배 분노의 사자후 "비상 상황이라는 걸 모르네"

[스포츠조선 김대식 기자]과거 토트넘에서 뛰었던 파스칼 심봉다가 토트넘의 미래를 굉장히 우려했다.
토트넘은 23일(한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 31라운드 경기에서 0대3으로 패배했다. 이번 패배로 토트넘은 17위로 추락하고 말았다. 강등권인 웨스트햄 유나이티드와의 승점 차이는 겨우 1점뿐이다.
토트넘은 경기 초반에는 주도권을 잡고 경기를 펼쳤다. 하지만 위협적인 장면을 만들어내지 못했다. 결국 또 수비가 먼저 무너졌다. 전반 종료 직전 코너킥에서 이고르 제주스를 놓치면서 선제 실점을 허용했다.
후반 들어서는 노팅엄이 더욱 고삐를 올리기 시작했다. 토트넘의 수비는 너무 허술했다. 후반 17분 오른쪽이 뚫린 뒤에 모건 깁스-화이트를 아무도 막지 않아 추가 실점을 내줬다. 후반 42분에도 심각했다. 오른쪽에서 올라오는 크로스를 아무도 견제하지 않았다. 타이워 아워니이가 크로스를 마무리해 3대0을 만들었다.
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토트넘이 강등권 경쟁에서 조금이라도 유리한 고지에 오르기 위해서는 반드시 이겼어야 했던 경기. 하지만 토트넘은 자신들이 왜 강등권 구단인지를 제대로 증명하고 말았다. 축구 통계 매체 스쿼카는 경기 후 토트넘 팬들이 놀랄 만한 통계를 공개했다. EPL 역사상 새로운 해가 시작된 후로 오랫동안 승리하지 못한 구단이 어떻게 되는지를 보여주는 통계였다.
토트넘은 2026년 시작 후 리그에서 13경기 연속 무승이다. 이는 최장 무승 기록 역대 4위다. 토트넘보다 무승 기록이 심각했던 팀들은 2008년 더비 카운티, 2003년 선더랜드, 2017년 미들즈브러다. 이 3팀은 모두 강등됐다. 토트넘도 다음 경기에서 승리하지 못할 경우, 미들즈브러와 기록이 같아진다.
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현실이 된 강등 위기. 이제 토트넘 출신 선수들도 분노하고 있다. 경기 후 토트넘 공식 SNS에는 파스칼 심봉다가 분노의 댓글을 남겼다. 그는 "내 구단에 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 것인가. 내 생각엔 선수들이 비상 상황이라는 걸 모르는 것 같다. 선수들은 결과를 얻어내기 위해서 경기장 잔디라도 뜯어먹어야 한다. 우린 이렇게 강등될 수 없다. 선수들한테서 파이팅이 보이지 않는다"고 했다.
심봉다는 2006년에 토트넘으로 이적해 이영표왁 경쟁했던 풀백이다. 토트넘에서 2시즌을 주전으로 뛰다가 선더랜드로 이적 후 다시 토트넘으로 돌아왔다. 토트넘 2기는 겨우 반 시즌이었고, 이후 블랙번으로 이적했다. 토트넘에서 100경기 넘게 뛴 선배다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com