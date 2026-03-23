'손흥민 떠난지 1년도 안됐는데' 54년만에 유로파리그 우승→110년만에 최저 승점...'강등 위기' 토트넘, 불명예 기록이란 기록은 다 세우는 중

토트넘은 22일 오후 11시 15분(한국시각) 영국 런던에 위치한 토트넘훗스퍼스타디움에서 열린 노팅엄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 31라운드에서 0대3 대패를 당했다. 승점 30에 머문 토트넘은 이날 패배로 17위로 추락했다. 노팅엄(승점 32)이 토트넘을 제치고 16위에 올라섰다. 토트넘과 강등 마지노선인 18위 웨스트햄(승점 29)과의 승점차는 불과 1점.
토트넘 팬들은 이날 경기전 스타디움 밖에 모여 선수단을 응원했다. 당초 구단 운영진을 비판하는 시위를 계획했지만, 대신 선수단을 응원하기로 했다. 경기장으로 들어오는 선수단 버스를 수천 명이 에워싸고 환영했다. 선수단에 힘을 실어줬지만, 결과는 또 다시 패배였다. 이날 패배로 토트넘의 강등 확률은 38%까지 치솟았다. 반등할 기미가 보이지 않는다는게 더 뼈아프다.
토트넘이 초반 노팅엄을 몰아붙였다. 전반 13분 텔, 15분 히샬리송이 연속 슈팅을 날리며 분위기를 주도했다. 노팅엄도 반격했다. 허친슨이 날카로운 슈팅을 날렸다. 비카리오가 멋지게 막아냈다. 흐름을 내준 토트넘은 노팅엄 수비에 막혀 이렇다할 모습을 보여주지 못했다.
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노팅엄이 선제골을 넣었다. 45분 코너킥 상황에서 윌리엄스의 킥을 제주스가 머리로 밀어넣었다. 토트넘은 전반 추기시간 텔이 환상적인 슈팅을 날렸지만, 이 슈팅 마저 셀스에 맞고 골대를 맞는 불운이 이어졌다. 결국 전반은 노팅엄의 1-0 리드로 마무리됐다.
토트넘은 후반 시작과 함께 스펜스와 판 더 벤을 빼고 루카스 베리발, 데스티니 우도기를 넣었다. 토트넘은 득점하지 못하고 오히려 노팅엄에 끌려 다녔다. 후반 5분 윌리엄스의 헤더를 비카리오가 가까스로 막아냈다. 토트넘은 로메로, 그레이 등이 연이어 슈팅을 날렸지만, 모두 골문을 외면했다.