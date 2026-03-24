'이영민 감독, 다음 시즌부터 K리그 벤치 못앉는다?' 스포츠지도사 자격증 유예기간 끝...'P급' 인정안하는 문체부 "올림픽 금메달 땄는데 전국체전 금메달 요구하는 꼴"

[스포츠조선 박찬준 기자]지난주 프로축구연맹은 K리그 일선 지도자들에게 문자 메시지를 보냈다.
'대한체육회 경기인 등록 규정에 따라 2027년부터 등록되는 지도자는 문체부 발행 체육지도자 자격증 혹은 교육부 발행 정교사 자격증을 보유해야 한다'는 내용이었다. 대한체육회는 2020년 5월 스포츠공정위원회를 열고, 체육 지도자 등록 자격을 국가 자격증 소지자로 한정했다. 2021년 10월 개정돼, 2023년 1월부터 적용됐다. 이에 따라 K리그 지도자들도 국민체육진흥공단이 주관하는 2급 이상 전문스포츠지도사 자격증을 보유해야 한다.
국제축구연맹(FIFA)의 까다로운 지도자 자격증 제도를 자체적으로 이행해온 축구계는 즉각 반발했다. 당장 K리그 벤치에 앉기 위해서는 감독은 P급, 코치는 A급 자격증을 갖고 있어야 한다. P급 라이선스는 아시아축구연맹(AFC)의 가장 높은 등급의 지도자 자격증으로 아시아 각국 최상위 리그는 물론 국가대표팀을 지도할 수 있는 자격을 갖는다. P급 라이선스 강습회에 참가하는 것 자체가 어려운데다, P급 라이선스를 따기 위해서는 해외연수는 물론 논문까지 제출해야 할 정도로 까다로운 조건을 통과해야 한다. 기간도 1년이 넘게 소요되는데다, 1000만원 이상의 비용까지 든다. 축구계의 '박사 학위'라 불리는 이유다.
대한축구협회(KFA)는 이같은 축구만의 특별한 시스템을 이유로 문체부 설득에 나섰고, 결국 문체부는 2027년까지 3년 유예 기간을 줬다. 올해가 마지막이다. 연맹은 현장의 혼선을 최대한 줄이기 위해 2026년 2급 이상의 전문스포츠지도사 자격증 시험 접수 마감 전 미리 공지를 내렸다. 원서 접수는 23일 마감됐다. 연맹은 '현재 KFA가 문체부와 2027년도부터 적용 관련해서 추가 협의중이긴 하나, 어떤 결정이 될지 미정인 상황'이라고 전했다.
현장을 고려하지 않은 문체부의 '탁상공론'에 많은 지도자들이 피해를 보게 생겼다. 현재 K리그의 새로운 명장으로 떠오르고 있는 이영민 부천FC 감독이 대표적이다. P급 라이선스를 갖고 있고, 수년간 K리그 무대를 누비며 능력을 입증한 이 감독은 2급 이상의 전문스포츠지도사 자격증이 없어, 다음 시즌 강제로 부천 지휘봉을 내려놓을수도 있게 됐다. 국가대표, 프로 경력이 없는 이 감독은 구술과 연수만 거치면 되는 다른 국대, 프로 출신 감독들과 달리 5과목의 필기 시험을 포함, 실기, 구술, 연수 4단계를 다 거쳐야 한다. 이 감독은 드래프트를 통해 K리그 포항에 입단했지만, 1경기도 뛰지 못하고 당시 내셔널리그 소속의 국민은행에서 주로 활약했다.
매일이 전쟁인 현장을 누비며 시험을 준비하는 것은 불가능에 가깝다. 이 감독과 비슷한 처지의 코치들도 불안에 떨고 있다. 한 관계자는 "지도자 자격증을 이야기하면서 코치가 아닌 선수 경험을 인정해주는 것은 어불성설"이라고 했다. KFA는 문체부와 협의 중이지만, 담당자가 바뀌며 다시 처음부터 설명하고 설득하는 과정을 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 축구계는 이 감독이 2급 이상의 전문스포츠지도사 자격증 부재로 실제 K리그 벤치에서 내려올 경우, P급 라이선스의 위상이 내려올 수 있다는 점을 우려하고 있다. 다른 관계자는 "박항서, 신태용 감독도 전문스포츠지도사 자격증이 없다. 해외에서 좋은 모습을 보인 지도자가 정작 K리그 벤치에 앉을 수 없다는 것은 코미디"라고 했다. 장작 외국인 감독은 해당 제도에서 예외 적용된다.
현 상황을 잘 알고 있는 체육계 관계자는 "문체부에서 해당 제도를 실시하는 이유는 지도자들의 전문성 강화를 위해서다. 야구, 농구, 배구 등 다른 종목과 달리 축구의 경우 FIFA가 대륙별 축구연맹에 권한을 줘 국내보다 더 엄격한 기준으로 지도자 자격증을 발행한다. 전세계에서 통용되는 P급 라이선스와 국내에서만 인정되는 전문스포츠지도사 자격증 중 어느 것이 더 경쟁력 있는지는 굳이 따져볼 필요도 없다"며 "올림픽 금메달을 딴 사람에게 전국체전 금메달을 요구하는 꼴이다. 공신력 있는 기관의 국제 지도자 자격증은 국내 자격증으로 대체해주는 방법이 합리적이고 현실적"이라고 꼬집었다.