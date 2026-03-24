'리즈의 다나카상' 인기 대폭발! '독일 3개팀' 영입 관심…"여전히 獨서 평가 우수"→EPL 떠난다
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|다나카 아오. 사진=더 리즈 프레스
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[스포츠조선 강우진 기자]리즈 유나이티드의 일본인 미드필더 다나카 아오에게 독일 3개 구단이 관심을 보이고 있다.
영국 팀토크는 24일(한국시각) '다나카에게 독일 3개 구단이 관심을 보이면서 리즈 유나이티드는 올여름 그의 매각 여부를 두고 결정을 내려야 할 수도 있다'고 보도했다.
다나카는 리즈 팬들 사이에서 인기 있는 선수다. 지난 시즌 팀이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격을 이루는 데 핵심적인 역할을 했다. 이번 시즌 다나카에 대한 구단의 기대는 컸지만, 그의 상황은 전반적으로 하락세를 보이고 있다.
그는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 24경기에 출전했지만, EPL에서는 단 7경기 선발에 그치고 있다. 다니엘 파르케 리즈 감독은 중앙 미드필드 조합으로 에단 암파두, 안톤 슈타흐, 브렌든 아론슨을 선호하는 경향을 보이고 있다.
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|로이터연합뉴스
이로 인해 다나카가 올여름 리즈를 떠날 수 있다는 추측이 나오고 있다. 다나카에게 관심을 보이는 독일팀들은 샬케와 하노버, 그리고 우니온 베를린이다. 이 중 샬케와 하노버는 2부리그 소속으로 승격 경쟁을 벌이고 있다. 샬케는 현재 분데스리가 2부리그에서 선두를 달리고 있다. 하노버는 5위에 위치해 있다.
두 팀 중 한 팀이라도 승격에 성공할 경우 다나카 영입에 더욱 적극적으로 나설 가능성이 크다. 1부리그에 속해 있는 우니온 베를린도 관심을 보이고 있지만, 현 단계에서는 다나카를 여러 옵션 중 하나로 검토하는 수준이다.
리즈는 아직 다나카의 매각 여부를 결정하지 않았다고 한다. 다만 구단은 이적 가능성을 열어두고 있으며, 구단에 이익이 되는 제안이 들어올 경우 매각을 배제하지 않고 있다.
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|로이터연합뉴스
매체는 '다나카 본인 역시 뛸 수 있다는 자신감을 갖고 있으며, 독일 내에서도 그의 평가는 여전히 높은 편'이라며 '리즈 입장에서는 매각을 결정할 경우 초기 투자 대비 상당한 이익을 기대할 수 있다'고 평가했다. 다나카와 리즈의 계약은 오는 2028년 6월까지 유효하다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
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