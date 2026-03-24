미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인 초대박, '손흥민급 에이스' 등극 가능성 본격 점화...HERE WE GO 확인 끝, "그리즈만 올랜도 이적 체결 예정"

[스포츠조선 이현석 기자]앙투완 그리즈만의 미국 메이저리그사커(MLS) 이적 임박 소식, 이강인이 수혜자가 될 수 있을까.
유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 23일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '앙투완 그리즈만은 올랜도 시티와 2년 계약을 체결할 것으로 예상된다'고 보도했다. 로마노는 '올랜도에서는 그리즈만에게 7번 유니폼을 제안할 것이며, 그리즈만이 이번 주에 계약서에 서명할 수 있다. 그는 MLS에 진출할 예정이다'고 전했다.
글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱도 '그리즈만이 MLS에 합류한다. 그리즈만은 아틀레티코 마드리드의 허가를 받아 올랜도로의 이적을 마무리하기 위한 출국이 예정됐다. 계약은 2027~2028시즌까지이며, 이는 추춘제 도입 이후 MLS의 첫 정규 시즌이다. 올랜도는 당초 MLS 주요 이적 시장 마감 전에 그리즈만을 미국으로 데려오려 했으나, 아틀레티코의 레전드인 그리즈만은 코파 델 레이와 챔피언스 리그 우승을 노리는 소속팀에 남기로 결정하면서 몇 주간의 협상이 마무리되었다. 그리즈만은 과거 MLS에서 뛰고 싶다는 소망을 밝힌 바 있다'고 설명했다.
로이터연합뉴스
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그리즈만은 아틀레티코와의 이별을 결정한 것으로 보인다. 지난 2009년 레알 소시에다드에서 프로 데뷔한 이후 줄곧 라리가 정상급 선수 중 한 명으로 평가받았다. 2014년 아틀레티코 이적 후부터는 리그의 에이스라고 평가받을 정도로 호평이 줄을 이었다. 월드컵 우승과 발롱도르 3위 등 대표팀, 선수 커리어도 뛰어나다. 2019년부터 2021년 바르셀로나에서 뛰었던 시절도 있었지만, 그리즈만의 마음은 아틀레티코와 더욱 맞닿았다. 2021년 임대를 통해 다시 아틀레티코로 돌아온 후 다시 팀에 정착했다. 기량은 여전히 뛰어나다. 지난 시즌도 53경기에서 16골9도움으로 맹활약했던 그리즈만은 올 시즌도 46경기에서 14골4도움을 기록 중이다.
지난해 여름부터 그리즈만을 향한 MLS의 관심이 뜨거웠다. 고민 끝에 그리즈만의 선택은 잔류였다. 하지만 올 시즌 올랜도가 적극적인 구애의 손길을 뻗었다. 결국 그리즈만은 2025~2026시즌을 끝으로 유럽을 떠나 미국 무대 진출하는 방향을 택했다.
그리즈만의 이탈이 확정된다면 아틀레티코도 대체자를 찾을 수밖에 없다. 그리고 1순위 후보는 바로 이강인이다. 유럽축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자는 이미 지난 5일 '이강인은 여전히 아틀레티코 마드리드의 주요 영입 목표 중 한 명이다'며 '양측은 이미 1월에 이 문제를 논의했고, 파리 생제르맹(PSG)은 한국인 선수와의 계약 연장을 원한다는 입장을 밝혔지만, 아틀레티코는 그가 구단 모든 부서에서 선호되는 유형의 선수이기 때문에 앞으로 몇 주 동안 계약을 체결하기 위해 노력할 것이다'고 밝혔다.
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스페인의 아틀레티코 유니버스도 '아틀레티코와 PSG는 이미 접촉했다. 이강인은 앙투완 그리즈만의 대체자로 최우선 영입 목표다'라고 설명했다. 이강인을 향한 아틀레티코의 구애는 꾸준했다. PSG 유니폼을 입기 직전이었던 2023년 여름부터 꾸준히 이강인을 원했다. 최근 다시 이적 관심이 고개를 들었다. 이강인의 흔들리는 입지가 시동을 걸었다. 주전에서 제외된 이강인을 데려오기 위해 아틀레티코가 다시 적극적으로 움직이기 시작했다.
아틀레티코가 이강인을 강력하게 원하는 이유 중 하나는 알레마니 디렉터의 존재다. 알레마니는 과거 이강인이 발렌시아 최고 유망주로 인정받을 시절, 발렌시아 CEO를 맡았었다. 이강인의 재능을 알아본 인물 중 한 명이다. 그는 2025년 10월 아틀레티코 디렉터로 부임했고, 겨울 이적시장에서 곧바로 이강인에게 주목했다.
이강인이 그리즈만의 후계자가 될 수 있다는 점은 선수에게 긍정적일 수 있다. 그리즈만은 아틀레티코의 에이스급 선수로 꾸준히 활약했다. 프랑스와 아틀레티코 역사에 이름을 남긴 선수의 뒤를 이어 에이스 자리를 물려받을 수 있다는 점이 향후 이강인 합류 시 입지에도 크게 작용할 수 있다.
그리즈만의 이적 소식과 함께 연쇄 이동 여부에 관심이 쏠린다. 이강인이 그리즈만 MLS행의 수혜자로서 스페인 무대로 복귀할지도 귀추가 주목된다.