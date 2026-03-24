[현장인터뷰] '이미 군필자' 김준홍 "아시안게임 동기부여? 국대는 언제나 영광스러운 자리"

대한민국축구종합센터/ 3월 1차 국내 소집 훈련/ 남자 U-23대표팀/ 훈련/ 김준홍/ photo by Junghun Park
[천안=스포츠조선 김대식 기자]김준홍은 군필자라고 해서 동기부여가 다르지 않다.
이민성 감독이 이끄는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 23일부터 천안 코리아풋볼파크에서 소집훈련을 진행하고 있다. 원래 튀르키예 전지훈련을 준비 중이었지만 중동 지역 정세가 혼란에 빠지면서 국내 훈련으로 전환했다. 이후 대한축구협회는 튀르키예 전지훈련이 무산된 국가들과 접촉해 29일에는 일본과 31일에는 미국과 연습경기를 치른다.
김준홍은 "국가대표라는 영광스러운 자리에 함께 할 수 있어서 영광이다. 또 이번 친선 경기 두 경기를 모두 승리하기 위해서 최선을 다하겠다"며 소감을 전했다.
이번 시즌 DC 유나이티드에서 수원 삼성으로 향해 좋은 활약을 해내고 있다. 이정효 감독과 첫 호흡이 성공적으로 나아가는 중이다. "지금까지의 감독님들도 좋으신 분들이지만 새로운 걸 많이 느끼고 있다. 전술적인 부분부터 배울 부분이 많다고 느낀다"고 했다.
이정효 감독이 어떤 부분에서 다른지 묻자 "사소한 부분까지 신경쓰신다. 동작을 하나씩 코칭해준다. 하나씩 신경쓰면서 좋은 성적과 모습을 보여드릴 수 있게 됐다"고 설명했다.
아시안게임에서 금메달을 목에 걸면 병역 혜택을 받을 수 있다. 아직 군대에 다녀오지 않은 선수들이 주로 선발되지만 이민성 감독은 이미 병역의 의무를 마친 선수들도 데려가기로 결정했다. 이번 대표팀에서는 김준홍과 이영준(그라스호퍼)이 이미 제대한 선수들이다.
김준홍은 "아시안게임이라는 대회가 군면제라는 큰 이슈가 있지만 아시아에서 연령별 대표팀 선수들이 나오는 대회다. 국가대표는 항상 영광스럽다. 큰 동기부여가지고 소집에 임해야 할 것"이라고 했다. 이어 "각자 동기부여도 확실하다. 책임감도 가지고 있다. 세 대회에서 연속으로 좋은 성적을 거둬서 우리도 이어가겠다는 동기부여를 가지고 있다"고 말했다. 천안=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com