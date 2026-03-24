초대박! 이강인+알렉산더 이삭 '미친 조합' 등장…몸값만 1730억→AT 마드리드 당돌한 영입 추진

[스포츠조선 강우진 기자]이강인과 알렉산더 이삭이 같은 팀에서 뛰는 모습을 볼 수 있을까. 아틀레티코 마드리드가 리버풀의 이삭 영입을 노린다는 소식이다.
영국 더하드태클은 24일(한국시각) '리버풀의 공격수 알렉산더 이삭은 여름 이적시장을 앞두고 벌써부터 이적설에 휩싸이고 있다'고 보도했다.
이삭은 지난 여름 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역대 최고 이적료로 리버풀에 합류했지만, 심각한 부상으로 전력에서 이탈한 상태다. 그는 리버풀에서 EPL 6경기 선발 출전에 그쳤고, 2골 1도움을 기록 중이다.
올여름 리버풀이 그의 이적을 허용할지 주목된다. 앞서 스페인 피차헤스는 아틀레티코 마드리드가 그의 영입에 관심을 보이고 있다. 아틀레티코는 공격진의 질을 높이기 위해 노력하고 있다.
이강인. 사진=365스코어
아틀레티코는 스페인 라리가 우승을 위한 전력 강화에 심혈을 기울이고 있다. 특히 앙투안 그리즈만이 미국 메이저리그사커(MLS)로 떠날 것이 유력한 상황에서 공격진의 질적 향상이 중요하다. 이삭을 영입할 수 있다면 이강인의 이적 여부도 관심사다. 아틀레티코가 그리즈만의 후계자로 이강인을 선택했다는 이야기가 꾸준히 나오고 있다. 이강인은 공격과 미드필드 진영을 모두 오갈 수 있는 멀티 플레이어다. 이삭과 좋은 호흡을 보여줄 수 있는 선수로 평가된다.
사진=토크스포츠
다만 아틀레티코가 이삭을 영입할 확률은 지극히 낮다. 문제는 돈이다. 이삭의 몸값은 1억유로(약 1730억원) 수준으로 평가된다. 아틀레티코가 이를 감당할 재정적인 여력을 갖고 있어도 리버풀이 그의 이적을 허용할 가능성은 적다. 리버풀은 구단 역대 최고 이적료를 들여 그를 영입했지만, 그는 심각한 부상으로 인해 아직 기대에 부응하지 못하고 있다. 리버풀은 이삭이 회복하는 대로 그의 잠재력을 최대한 끌어내려 할 것이다.
매체는 '이삭 역시 리버풀을 떠날 이유가 크지 않다. 그는 이미 세계적인 빅클럽에 합류했으며, 주요 트로피를 들어올리기를 원하고 있다'며 '상황이 달랐다면 아틀레티코 이적이 매력적일 수 있겠지만, 당분간 EPL을 떠날 가능성은 적어 보인다'고 설명했다.