[오피셜]"손흥민처럼 아름다운 이별 없다" EPL 역사에 남을 '폭탄 발언'→계약 조기 종료...살라, 리버풀과 동행 마무리

[스포츠조선 이현석 기자]모하메드 살라가 리버풀과의 이별을 결정했다. 차기 행선지로는 사우디아라비아가 거론되고 있다.
리버풀은 25일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 "살라는 2025~2026시즌을 끝으로 리버풀에서의 화려한 커리어에 마침표를 찍는다"고 발표했다.
당초 살라는 지난 시즌 재계약으로 2027년 여름까지 리버풀과 계약을 연장했다. 하지만 선수와 구단 측 합의로 계약을 조기에 종료하기로 결정하며, 올여름 자유계약 신분으로 팀을 떠날 예정이다.
AFP연합뉴스
살라는 그간 리버풀의 대체 불가능한 에이스였다. 지난 2017년 리버풀 합류 이후 매 시즌 팀 공격의 핵심으로 활약했다. 맨시티의 엘링 홀란, 토트넘의 손흥민처럼 팀의 상징적인 공격수로 꾸준히 자리를 지켰다. 리버풀 합류 이후 각종 기록을 휩쓸며 리버풀 역대 최고의 선수 중 한 명으로 나아가고 있다.
살라는 EPL 골든 부트(득점왕)만 4회(2017~2018시즌, 2018~2019시즌, 2021~2022시즌, 2024~2025시즌)를 차지했고 2017~2018시즌, 2024~2025시즌에는 EPL 올해의 선수로도 선정됐다.
하지만 올해 살라는 그간의 모습과 달랐다. 부진과 논란의 중심이었다. 팀 내 영향력이 크게 추락했다. 때마침 소속팀 리버풀의 성적도 곤두박질쳤다. 아르네 슬롯 감독은 결단을 내렸다. 살라를 선발에서 제외하는 경우가 늘었다.
AFP연합뉴스
살라는 폭탄 발언으로 응수했다. 곧바로 인터뷰를 통해 불만을 토로했다. 그는 "구단이 나를 버스 아래로 던져버린 것 같다. 지금 내 심정이 그렇다. 누군가 내게 모든 책임을 떠넘기려 하는 게 분명하다"고 주장했다. 이후 살라는 자신의 개인 SNS에서 리버풀 관련 태그를 모두 삭제하기도 했다. 다행히 갈등은 오래 지속되지 않았다. 살라는 몇 경기 이후 선발에 복귀했고, 이후 이집트 대표팀에 합류해 아프리카 네이션스컵을 소화하고 돌아와 경기를 출전 중이다. 하지만 부진과 비판 속에서 살라와 리버풀은 이른 마무리를 택했다.
살라의 차기 행선지로 유력하게 거론되는 곳은 사우디다. 이미 2023년부터 끈질기게 살라를 원하고 있다. 특히 알 이티하드는 몇 년전부터 살라 영입을 위해 1억 파운드(약 2000억 원) 이상의 총연봉을 책정했을 정도로 공을 들여왔다. 다만 살라는 잔류를 택했다. 당시 손흥민도 2000억 수준의 연봉을 제안받았다고 알려졌지만 거절했다. 살라가 리버풀과의 동행을 마무리했기에 사우디행을 다시 거절할지는 미지수다.
또 한 명의 전설이 구단에 작별을 고했다. 손흥민과 함께 EPL을 대표했던 최고의 선수가 다시 한번 도전에 나설 전망이다.