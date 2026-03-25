망하고 있는 일본 손흥민 파격 발언 "日 월드컵 우승 충분히 가능"

[스포츠조선 김대식 기자]이번 시즌 극도로 부진하고 있는 카오루 미토마가 일본의 월드컵 우승을 다시 외쳤다.
모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본은 오는 29일(이하 한국시각) 영국 글래스고의 햄던 파크에서 스코틀랜드와 A매치 평가전을 치른다. 이후 일본은 런던으로 넘어가 다음달 1일 잉글랜드와 웸블리 스타디움에서 대결한다.
이번 대회를 앞두고 일본은 월드컵 우승을 외치고 있다. 하지메 감독을 포함해 일본 선수들은 월드컵 우승이 가능하다고 믿고 있는 중이다. 일본의 에이스인 미토마도 마찬가지다. 스코틀랜드와의 경기를 앞두고 진행된 인터뷰에서 미토마는 "(월드컵에서 우승하는 것은) 충분히 가능하다고 생각한다. 지난 대회에서도 그것을 보여줬다. 물론 토너먼트에서의 싸우는 방식에 대해서는 우리의 경험이 적긴 하지만, 이번에 그 횟수도 늘어났다. 그런 운영법을 포함해 경험이 있는 선수들도 많다"며 우승을 외쳤다.
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미토마는 왜 일본이 월드컵 우승이 가능하다고 믿는 것일까. "유럽 5대 리그에서 많은 선수들이 활약하고 있고, 5대 리그가 아니더라도 뛰고 있죠. 그런 자신감은 모두가 가지고 있다. 누구라도 (이번에 상대할) 잉글랜드나 스코틀랜드 팀을 상대로 자신들의 플레이를 할 수 있는 수준에 있다고 생각하기 때문에, 그렇게 된다면 우승할 확률은 충분히 많다"고 굉장한 자신감을 보였다.
미토마는 이번 평가전을 통해서 일본이 어느 정도 수준인지를 파악해보고 싶어했다. 그는 "(2026년 북중미 월드컵) 최종 예선부터 하고자 하는 방향은 어느 정도 통일되었고 내재되어 있다. 그 부분은 문제없다. 선수가 바뀌었을 때 (전술이) 이행될지는 별개의 문제다. 설령 그것이 안 되더라도, 개인 능력으로 어떻게든 뚫어낼 수 있다면 문제없다"며 팀과 선수 수준 모두 높다고 했다.
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이어 "지금까지 해온 것들이 유럽 팀들을 상대로 얼마나 통할지가 중요하고, 개개인의 컨디션을 포함해 개인 능력으로 경합 상황에서 이길 수 있을지 지켜보는 것도 포인트"라고 덧붙였다.
아직 월드컵 8강도 가보지 못한 일본이 우승을 향해 나아가려면 정말 기적이 일어나야 한다. 일본은 아시아 최강이지만 아직 세계적인 수준으로 평가받지 못하고 있다.
월드컵 우승을 외치고 있는 일본의 걱정거리가 있다면 2선 자원들의 부진이다. 미토마는 브라이튼에서 이번 시즌 22경기 2골 1도움으로 브라이튼 주전 등극 후 최악의 시즌을 보내고 있는 중이다. 반대편에서 공격을 이끌어야 할 쿠보 타케후사의 상황도 별반 다르지 않다. 2선 중앙을 책임졌던 미나미노 타쿠미는 십자인대 파열 부상으로 월드컵에서 뛸 수 없다.
주장 엔도 와타루의 부상도 장기화되고 있는 중이다. 수비 핵심인 토미야스 타케히로는 연속된 부상으로 출전을 장담할 수 없다. 여러 악재가 겹치고 있는 일본이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com