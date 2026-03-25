"민재형, 저 먼저 EPL 갈게요" 살라 보낸 리버풀, '바이에른 에이스' 위해 347,450,000,000원 쏜다!..."매물 아냐" 바이에른은 결사 반대

리버풀은 25일(한국시각) 공식 채널을 통해 '살라가 올 시즌을 끝으로 리버풀에서의 화려한 커리어에 마침표를 찍는다'고 발표했다. 당초 살라는 지난 시즌 재계약을 맺으며 2027년 여름까지 리버풀과 동행을 결정했다. 하지만 선수와 구단의 합의로 계약을 조기에 종료하기로 결정하며, 올여름 자유계약 신분으로 팀을 떠날 예정이다.
살라는 그간 리버풀의 대체 불가능한 에이스였다. 지난 2017년 리버풀 합류 이후 매 시즌 팀 공격의 핵심으로 활약했다. 리버풀 합류 이후 각종 기록을 휩쓸며 리버풀의 살라있는 레전드가 됐다. 살라는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 골든 부트(득점왕)만 4회(2017~2018시즌, 2018~2019시즌, 2021~2022시즌, 2024~2025시즌)를 차지했고 2017~2018시즌, 2024~2025시즌에는 EPL 올해의 선수로도 선정됐다. 살라의 활약 속 리버풀은 암흑기를 끊고 리그 우승을 차지하는 등 새로운 전성기를 열었다.
하지만 올 시즌 살라는 예년의 모습과 달랐다. 부진과 논란의 중심이었다. 팀 내 영향력이 크게 추락했다. 때마침 소속팀 리버풀의 성적도 곤두박질쳤다. 아르네 슬롯 감독은 결단을 내렸다. 살라를 선발에서 제외하는 초강수를 뒀다. 살라는 폭탄발언을 하며 상황 반등에 나섰다. 하지만 살라의 경기력은 올라오지 않았고, 결국 결별을 택했다.
이제 관심은 살라의 대체자로 모아지고 있다. 살라는 리버풀에서만 255골을 넣었다. 리버풀은 올 시즌을 앞두고 플로리안 비르츠, 알렉산더 이삭, 위고 에키티케 등을 영입하며 세대교체를 준비했다. 하지만 아직까지 누구도 살라의 무게감을 채우지 못했다. 리버풀은 일찌감치 새로운 선수를 찾았다. 맨시티로 떠난 앙투안 세메뇨, 라이프치히의 얀 디오망데, 파리생제르맹의 브래들리 바르콜라 등이 후보군이었다.
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최근 들어 새로운 선수가 떠올랐다. 바이에른 뮌헨의 마이클 올리세다. 25일 독일 빌트는 '리버풀이 올리세 영입을 위해 움직이고 있다'고 했다. 프랑스 출신의 2001년생 올리세는 아스널, 첼시, 맨시티 아카데미를 거쳐, 크리스탈 팰리스에서 잠재력을 폭발시켰다. 2004년 여름 빅클럽인 바이에른으로 이적했다. 올리세는 푹발적인 드리블과 빼어난 패스 능력으로 단숨에 바이에른의 핵심 자원으로 자리매김했다. 올 시즌 올리세는 24경기에서 10골-17도움을 기록 중이다. 특히 루이스 디아스와 올리세 콤비는 과거 아르연 로번-프랑크 리베리, 이른바 로베리 콤비를 연상케하는 활약을 펼치고 있다.
빌트는 '리버풀이 올리세 영입을 위해 2억유로를 쏠 용의가 있다'고 전했다. 2억유로는 EPL 역대 최고 이적료다. 리버풀 뿐만 아니라 레알 마드리드, 맨시티도 올리세 영입을 노리고 있다. 이적시장 전문가 에크렘 코누르는 자신의 SNS를 통해 '레알 마드리드가 올리세 영입을 노리고 있다'며 '레알 마드리드는 올리세 영입을 위해 1억6000만유로를 준비 중'이라고 전했다.
일단 바이에른은 보내지 않겠다는 뜻을 분명히 하고 있다. 얀-크리스찬 드레센 바이에른 CEO는 "어느 클럽이 그를 끌어들이려 해도, 바이에른에서 뛰는 모든 이들은 바이에른에서 무엇을 가지고 있는지 알고 있다"고 했다. 막스 아베를 단장도 "우리는 단 한번의 생각조차 낭비하지 않는다. 그는 바이에른의 선수고 최고의 선수가 바라는 모든 기회를 갖고 있다. 올리세는 2029년까지 바이아웃 조항 없이 계약을 맺고 있다"고 했다.