'충격 실화' 홍명보호 무서워서 축구하겠나...남아공 무장 괴한, 멕시코 유명 축구 기자 간첩 혐의로 구금 '미승인 드론 사용이 이유'

[스포츠조선 김대식 기자]대한민국과 2026년 북중미 월드컵에서 만나게 될 남아프리카공화국과 멕시코 사이에서 믿을 수 없는 일이 벌어졌다.
멕시코 매체 헤코르드는 25일(한국시각) '텔레비사라는 매체는 매 월드컵마다 그래왔듯이 멕시코의 상대국들에 취재진을 파견했다. 남아공에 '프로페(Profe)'라는 애칭으로 사랑받는 훌리오 이바녜스 기자를 보냈다. 그런데 지난 수요일, 그가 SNS 라이브 방송을 하던 중 무장한 괴한들이 방으로 들이닥쳤고, 방송이 끊기기 직전 기자가 '무슨 일입니까?'라고 묻는 목소리가 들렸다'며 훌리오 기자가 무장 괴한으로부터 공격을 받았다고 보도했다.
이어 '현재 텔레비사 내부적으로는 훌리오 기자가 남아공의 한 감옥에 수감되어 있는 것으로 파악되었다. 그는 먼 타국에서 일주일째 구금되어 있으며 정확히 무슨 일이 벌어진 것인지 확신할 수 없는 상태'라며 충격적인 소식을 전했다.
사진=헤코르드
이때만 해도 무장 괴한들이 왜 훌리오 기자를 납치했는지 이유조차도 파악이 안되는 상황인 것으로 알려졌다. 매체는 '일각에서는 그가 금지 구역에서 드론을 날렸기 때문이라고 주장하지만, 그것만으로는 무장한 사람들이 그의 방에 들이닥친 이유를 설명하기 어렵다. 불확실함 속에 하루하루가 지나고 있다'며 훌리오 기자의 안전을 우려했다.
현재 텔레비사는 멕시코 정부와 협력해 훌리오 기자의 귀국을 위해 노력 중인 것으로 파악됐다. 헤코르드는 '이 사건이 회사의 수뇌부인 베르나르도 고메스에게까지 보고되었으며, 그가 멕시코 정부와 협력해 기자의 귀국을 돕기 위해 노력 중이라는 이야기가 들린다. 훌리오 기자에게 큰 응원을 보내며, 이 사건이 조속히 해결되기를 바란다'고 마무리했다.
현재 훌리오 기자 관련 영상이 SNS에서 화제가 되는 중이다. 훌리오 기자는 라이브 방송을 켜고 팬들과 소통하고 있었는데, 갑자기 무장 괴한들이 등장했다. 훌리오 기자가 "무슨 일이죠?"라고 말하는 동안 라이브 방송이 갑자기 종료됐고, 이후에 훌리오 기자는 연락이 끊겼다. 감옥에 구금된 건 추후에 알려진 것.
멕시코 매체 365 스코어스는 추가적인 소식을 전했다. '현지 당국이 그를 구금한 사유가 국가 간첩 혐의인 것으로 확인되었다. 훌리오 기자는 공식 기자증을 제시했음에도 불구하고 최소 이틀 동안 외부와의 연락이 차단되었으며, 이로 인해 멕시코 시티에 위치한 본사 사무실에는 비상 경보가 발령되었다'고 보도했다. 훌리오 기자가 사유지 및 제한 구역 상공에서 미승인 드론을 이용했다는 혐의다.
이어 '텔레비사 법무팀은 이미 남아공 현지에 도착하여 멕시코 대사관과 긴밀히 협력하며 구금 상태인 기자의 석방을 위해 힘쓰고 있다. 법무팀은 드론 사용이 단순히 스포츠 취재를 위한 영상 확보나 레크리에이션 목적이었을 뿐, 남아공의 국가 안보를 침해하려는 의도가 없었음을 입증할 수 있다고 자신하고 있다'고 언급했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com