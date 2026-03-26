[오피셜]'대표팀 은퇴까지 고민' 손흥민 우승 도전 '라스트댄스' 기회...2027년 아시안컵, 조추첨 무기한 연기 "신중한 고려 끝에 결정"

[스포츠조선 이현석 기자]어쩌면 손흥민 마지막 대표팀 우승 기회, 다만 지금은 제대로 진행할 수 없다.
아시아축구연맹(AFC)은 26일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '아시아축구연맹(AFC)은 오늘 사우디아라비아 리야드에서 2026년 4월 11일에 열릴 예정이었던 2027년 AFC 아시안컵 최종 조 추첨식이 연기되었음을 공식 발표한다'고 전했다.
AFC는 '이번 결정은 최종 추첨식에 모든 이해 관계자들이 차질 없이 참석할 수 있도록 신중하게 고려한 끝에 내려졌다. 조 추첨식을 개최할 수 있도록 만반의 준비를 갖춘 데 대해 감사를 표하며, 참가 회원국 협회, 팬, 이해관계자 여러분의 이해와 지속적인 협조에 깊이 감사드린다. 최종 추첨에 대한 새로운 준비 사항에 대한 추가 소식은 추후 공지될 예정이다'고 밝혔다.
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지난 2024년에 이어 2027년 사우디아라비에서 열릴 예정인 아시안컵은 한국 대표팀의 숙원이 달린 대회다. 지난 대회 당시 한국은 위르겐 클린스만 감독 체제에서 준결승에 올랐으나, 요르단에 0대2로 패하며 탈락했다. 64년 만에 아시안컵 우승을 노렸던 대한민국의 희망은 물거품이 됐다.
실망하기는 주장 손흥민도 마찬가지였다. 손흥민은 당시 대표팀 은퇴까지 암시하는 발언을 남기기도 했다. 그는 "스스로 팀을 이끄는 데 부족함을 느낀 토너먼트였다. 선수들에게 미안하다. 팀을 책임지고 이끌어가야 하는 상황에서 부족한 모습을 보여 무너졌다. 많은 책임감을 느낀다"며 "앞으로 대표팀 계속할 수 있을지 생각해봐야 할 거 같다"고 밝히기도 했다.
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당시 손흥민의 발언에 영국 BBC까지 주목하기도 했다. BBC는 '손흥민이 국가대표팀에서 은퇴할지도 모른다는 두려움이 있다. 클린스만 감독의 미래만큼이나 주장 손흥민에 대한 걱정도 있다'고 했다. 다행히 손흥민은 이번 2026년 북중미월드컵까지 대표팀의 주장으로서 활약하고 있다. 더욱이 이번 아시안컵은 손흥민이 대표팀 소속으로 도전할 수 있는 마지막 아시안컵이 될 수 있다. 우승에 대한 한을 꾸준히 언급했던 손흥민이기에 더 간절할 수밖에 없다.
한편 이번 조추첨은 국제 정세 문제로 정상적인 진행이 불가능했다. 이스라엘이 이란에 선제 공격을 실행한 데 이어, 미군도 폭격에 가세했다. 이번 폭격으로 30년 넘게 권좌를 지켰던 이란 최고지도자 하메네이 뿐만 아니라 지도부 상당수가 사망했다. 이란 지도부는 국영방송을 통해 '전례 없는 공격'을 선언한 데 이어, 중동 각지의 미군 기지에 탄도 미사일 공격을 감행해 확전 조짐을 보이고 있다. 이란의 월드컵 참가 또한 미지수인 상황에서 이란의 공격을 받은 사우디에서 정상적인 진행이 어렵다고 판단한 것으로 보인다.