韓 초대형 경사! '이강인 AT 마드리드 이적' 본격화→최우선 타깃 설정…'그리즈만 결별' 발등의 불
|
|
|이강인. 사진=SNS
[스포츠조선 강우진 기자]한동안 잠잠했던 이강인의 아틀레티코 마드리드 이적설이 다시 떠오르고 있다. 앙투안 그리즈만이 팀을 떠나는 것이 확정되면서 영입 시도가 본격화할 전망이다.
스페인 피차헤스는 26일(한국시각) '이강인은 현재 파리생제르망(PSG) 소속 선수로 아틀레티코 마드리드가 그리즈만의 대체자로 가장 선호하는 선수다'고 보도했다.
아틀레티코 마드리드는 다가오는 이적시장에서 선결과제가 있다. 바로 그리즈만의 대체자를 찾는 것이다. 그리즈만은 다음 시즌 올랜도 시티 SC로 이적한다. 이에 따라 구단 수뇌부는 발 빠르게 움직이고 있다. 1순위는 이강인이다.
|
|
|앙투안 그리즈만. 사진=올랜도 시티
매체는 '클럽이 검토 중인 여러 후보 가운데, 단연 눈에 띄는 이름은 이강인이다'며 '이강인은 그리즈만이 남길 공백을 메울 최우선 후보로 평가된다'고 전했다. 이어 '이강인은 완전히 성장했으며 더욱 발전할 여지가 있다'고 덧붙였다.
이강인은 재능과 창의성, 그리고 최전방에서 찬스를 만들어낼 수 있는 능력을 갖춘 선수다. 경기 조율과 득점력 향상을 동시에 원하는 아틀레티코 마드리드의 구상과 잘 맞아떨어진다. 또한 다양한 포지션을 소화할 수 있는 이강인의 다재다능함은 팀 전술에서 중요한 요소로 작용한다.
|
|
|로이터연합뉴스
아틀레티코 마드리드는 이미 지난 겨울 이적시장에서도 이강인 영입을 시도한 바 있다. 하지만 PSG는 시즌 도중 그의 이적을 허용하지 않으며 거절했다. PSG도 이강인을 아끼고 있지만, 어디까지나 로테이션 자원이다. 오는 여름 이적시장에서 협상의 여지는 있다. 아틀레티코 마드리드는 다시 한 번 기회를 노린다.
그리즈만의 이탈은 아틀레티코 마드리드에게 이강인을 영입해야 할 동력을 제공하고 있다. 이강인은 그리즈만의 대체자를 넘어 팀 내 핵심 역할을 수행할 선수로 여겨진다.
|
|
|EPA연합뉴스
매체는 '이강인은 현재와 미래를 동시에 책임질 수 있는 자원으로 평가되며, 빠르게 팀에 적응하고 중요한 역할을 맡을 수 있는 선수다'며 '영입은 결코 쉬운 작업이 아니지만, 아틀레티코 마드리드가 PSG와의 재정적 합의만 이룬다면 거래를 성사시킬 수 있을 것'이라고 전했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.