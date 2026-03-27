[공식발표] 눈물 글썽인 손흥민, 국대 마지막 대회일텐데...2027 아시안컵 조추첨 전격 연기 '중동 정세 불안'

기사입력 2026-03-27 06:34


[공식발표] 눈물 글썽인 손흥민, 국대 마지막 대회일텐데...2027 아…
스포츠조선DB

[스포츠조선 김대식 기자]2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 조 추첨식이 연기됐다.

AFC는 26일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '금일 사우디아라비아 리야드에서 4월 11일 개최 예정이었던 조 추첨식이 연기됐다고 발표한다'고 전했다. 이어 '이번 결정은 조 추첨식 행사에 모든 관계자가 차질 없이 참석할 수 있도록 신중하게 검토한 끝에 내려졌다'며 연기 이유를 설명했다.

AFC의 설명대로 조 추첨식 연기 결정이 내려진 이유는 중동의 정세가 화염으로 뒤덥혔기 때문이다. 지난달 말일 미국이 이스라엘과 손을 잡고, 이란에 미사일 공습을 진행했다. 이란 최고 지도자인 알리 하메네이를 비롯한 정치적 수뇌부를 사살했다. 이 과정에서 수많은 민간인 사상자도 나오고 있다.

이란도 중동 국가에 있는 미군 기지를 폭격해 전쟁은 지금까지도 이어지고 있는 중이다. 사우디도 이란의 폭격으로 피해를 입은 나라 중 하나다. 트럼프 대통령은 이미 이란과의 전쟁에서 승리했다고 말했지만 이란은 호르무즈 해협을 봉쇄하는 등 항전을 이어가는 중이다. 미국과 이란이 전쟁을 멈추기 위해 협상을 시작했다는 보도가 나오고 있지만 아직까지 합의 소식은 들리지 않고 있다.

옆나라 이라크는 2026년 북중미월드컵 대륙 플레이오프를 치르지 못할 정도였지만 다행히 전세기를 확보해 멕시코로 겨우 출국해 일정을 맞췄다. 여전히 중동 하늘에 미사일이 오가는 전쟁 속, AFC는 내년에 있을 아시안컵을 위해 계획했던 조 주첨식을 연기하기로 결정했다.

AFC는 '당초 계획대로 조 추첨식을 개최하기 위해 만반의 준비를 갖춰준 아시안컵 사우디아라비아 지역 조직위원회에 감사를 표하며, 참가 회원국 협회와 팬, 그리고 관계자 여러분의 이해와 지속적인 협력에 감사를 전한다'고 설명했다. 중동 정세가 안정화된 상태가 아니라 연기된 조 추첨식의 날짜 및 장소는 추후에 발표될 것이라고 했다.

내년 아시안컵은 손흥민, 이재성 들을 비롯한 1992년생 세대의 마지막이 될 가능성이 높은 대회다. 대한민국은 1960년에 아시안컵을 개최했을 때, 우승을 해낸 이후 무려 66년 넘도록 아시안컵 정상에 오르지 못하고 있다.

지난 2023년 대회에서 2022년 카타르 월드컵 16강의 기세를 앞세워 우승에 도전했지만 '최악의 사령탑' 위르겐 클린스만 밑에서 실패했다. 당시 손흥민은 4강에서 요르단에 탈락 뒤 눈물을 글썽일 정도였다. 그 손흥민이 뛸 수 있는 마지막 아시안컵이 될 것이다. 앞서 손흥민은 2026년 북중미월드컵이 자신의 마지막 월드컵이 될 것이라고 이야기한 바 있다. 2027 아시안컵은 월드컵이 끝난 후 6개월 후 진행된다.
김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

타블로 딸 하루, 15살 폭풍성장 근황..BTS 슈가 "사춘기 안와, 너무 착하고 귀여워"

2.

'직장암 4기' 이사벨라 "항암 12번 할 동안 치매 남편, 많이 먹고 쓰러져" ('알콩달콩')

3.

기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

4.

원더걸스 소희, 가수 은퇴한다.."이제 노래 안해, 연극에만 집중"(인생84)

5.

이지혜, 6살 딸 영유 포기→국공립 전학..."죽어도 하기 싫은 영어" ('관종언니')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 은퇴하면 내 세상' 日 최초 유럽 득점왕 후보 '오피셜' 공식발표, 3개월 부진 이유 공개..."사실 부상 문제 있었다"

2.

"차명석 단장님 사비로 고액 위스키" 천적 임찬규 폭탄 발언…삼성은 팬 1000명과 놀이공원 간다[미디어데이]

3.

대참사! '김혜성 패싱' 다저스, NLDS 광탈 가능성 → 美유력지 신선한 예측

4.

'슈퍼문' 개막 이틀전 드디어 방멍이 잡았다. 그 좋던 감은 어디로... 퓨처스 4타수 무안타.

5.

하품만 나오던 미디어데이, 김태형 감독 없었으면 어쩔 뻔 했나 "가을 점퍼 사세요" [미디어데이 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 은퇴하면 내 세상' 日 최초 유럽 득점왕 후보 '오피셜' 공식발표, 3개월 부진 이유 공개..."사실 부상 문제 있었다"

2.

"차명석 단장님 사비로 고액 위스키" 천적 임찬규 폭탄 발언…삼성은 팬 1000명과 놀이공원 간다[미디어데이]

3.

대참사! '김혜성 패싱' 다저스, NLDS 광탈 가능성 → 美유력지 신선한 예측

4.

'슈퍼문' 개막 이틀전 드디어 방멍이 잡았다. 그 좋던 감은 어디로... 퓨처스 4타수 무안타.

5.

하품만 나오던 미디어데이, 김태형 감독 없었으면 어쩔 뻔 했나 "가을 점퍼 사세요" [미디어데이 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.