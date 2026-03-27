韓 축구 초대박! "재계약 보류 중" 이강인 미쳤다, '손흥민급 에이스' 등극 가능성 점화..."영입 1순위 후보, 완성형 선수로 성장 가능"

기사입력 2026-03-28 03:20


韓 축구 초대박! "재계약 보류 중" 이강인 미쳤다, '손흥민급 에이스'…
사진=트위터 캡처

韓 축구 초대박! "재계약 보류 중" 이강인 미쳤다, '손흥민급 에이스'…
AFP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 이적 가능성에 더 많은 관심이 쏠리고 있다.

스페인의 문도데포르티보는 27일(한국시각) '아틀레티코 마드리드는 이미 앙투완 그리즈만의 대체자를 찾기 시작했다'고 보도했다.

문도데포르티보는 '아틀레티코는 그리즈만이 올랜도 시티로의 이적을 최종 확정했다. 그는 2026년 여름부터 올랜도에서 활약할 예정이다. 아틀레티코는 이제 구단 역사에 길이 남을 선수였던 그리즈만의 빈자리 를 채워야 하는 과제에 직면해 있다. 가장 유력한 후보는 파리 생제르맹(PSG)의 한국인 미드필더 이강인이다'고 전했다.


韓 축구 초대박! "재계약 보류 중" 이강인 미쳤다, '손흥민급 에이스'…
AFP연합뉴스
이어 '아틀레티코는 오랫동안 이강인 영입을 눈여겨봐 왔으며, 지난 겨울 이적 시장에서도 영입 시도가 있었지만 PSG가 이를 저지했다. 측면이나 중앙에서 뛸 수 있고, 왼발잡이에 드리블 능력, 공격 전개 능력, 그리고 마무리 능력까지 갖췄다. 그리즈만이 결국 이뤄낸 완성형 유형의 선수로 성장할 가능성이 충분하다'고 덧붙였다.

그리즈만은 지난 24일 올랜도를 통해 미국 메이저리그사커(MLS) 진출 소식이 전해졌다. 그리즈만이 떠나며 아틀레티코는 차기 시즌부터 그리즈만의 빈자리를 채워야 하는 과제를 이적시장에서 수행해야 하는 입장이다. 그리고 이강인은 그리즈만의 자리를 채울 유력 후보로 거론되고 있다.

아틀레티코는 이미 지난겨울부터 이강인에 대한 관심이 대단했다. 일부 스페인 언론은 '마테우 알레마니 아틀레티코 디렉터는 금요일에 파리에 방문해 접촉을 시작했다. 계약 체결을 위한 기반도 마련했다. 반면 PSG는 이강인과 계약을 갱신하길 원한다'고 밝히기도 했다. 여름 이적시장을 앞두고 다시 관심에 불이 붙었다. 아틀레티코 소식에 정통한 마테오 모레토는 '이강인은 여전히 아틀레티코 마드리드의 주요 영입 목표 중 한 명이다'고 설명했다.


韓 축구 초대박! "재계약 보류 중" 이강인 미쳤다, '손흥민급 에이스'…
AFP연합뉴스
이강인으로서는 좋은 기회가 될 수도 있다. 아틀레티코는 PSG와 마찬가지로, 리그, 유럽챔피언스리그에서 경쟁력을 갖춘 팀이다. PSG처럼 독보적인 리그 내 입지는 아니지만, 디에고 시메오네 감독을 중심으로 뭉친 선수단은 어느 시즌이든 반전을 만들 저력이 있다. 익숙한 스페인 무대라는 점도 긍정적인 요소다.

또한 PSG에서 이강인은 입지가 좋지 않다. 최근 몇 경기 활약하며 여러 호평과 재계약 가능성까지 거론됐으나, 언제 다시 주전 자리에서 밀려도 이상하지 않다. 루이스 엔리케 감독이 신뢰하는 자원들이 부상에서 돌아온다면 상황은 뒤집힐 수 있다. PSG가 100% 전력이라면 이강인은 좀처럼 핵심 경기에서 선발로 나서는 경우가 없다. 하지만 아틀레티코가 선발 자리를 보장해주고 영입한다면, 스페인 무대로 복귀해 다시금 주전 자원으로 활약할 가능성도 적지 않다.


그리즈만의 이적으로 이강인에 대한 아틀레티코의 관심도 본격적으로 다시 불이 붙었다. 이강인이 아틀레티코의 구애에 어떻게 반응할지도 이번 여름 이적시장 관전 포인트다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김민호, 김혜선과 '28살 차' 뜨거운 로맨스 소환 "주변서 힘내라고 하더라"(아침마당)

2.

故이상보, 마지막 흔적은 '게시물 없음'…SNS 모든 기록 지우고 떠났다

3.

"故이상보, 하늘서 부모님·누나 만나길"..사망 비보에 가정사 재조명

4.

'건강 빨간불' 김종국, 결국 병명 밝혔다.."전정신경염 완치 안돼, 물도 못마신다"

5.

28기 정숙♥영철, 결혼식 일주일 앞두고 날벼락 "큰 문제 생겨 미치겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

김광현 선수생명 승부수! 일본서 마취 깨어나. 1개월 재활 → "저 괜찮다"

2.

이판사판이다! 롯데, 결국 FA 노진혁 쓴다 → 신인 3명까지 대거 개막엔트리 포함

3.

ERA가 67.50이라니! "그래도 화가 나지는 않습니다" 스킨스의 낭만야구? 멀리서 미안한 표정의 중견수 크루즈

4.

"회춘 대환영!" 6425억원 왕의 귀환, 넘기고-훔치고-걸어나가고 4출루는 26년만에 대기록...트라웃 이런 개막전 얼마만인가?

5.

'WBC 탈락 원흉' 맹비난 512억 '열도의 4번 타자', ML 데뷔전서 아치 "멋진 하루"

스포츠 많이본뉴스
1.

김광현 선수생명 승부수! 일본서 마취 깨어나. 1개월 재활 → "저 괜찮다"

2.

이판사판이다! 롯데, 결국 FA 노진혁 쓴다 → 신인 3명까지 대거 개막엔트리 포함

3.

ERA가 67.50이라니! "그래도 화가 나지는 않습니다" 스킨스의 낭만야구? 멀리서 미안한 표정의 중견수 크루즈

4.

"회춘 대환영!" 6425억원 왕의 귀환, 넘기고-훔치고-걸어나가고 4출루는 26년만에 대기록...트라웃 이런 개막전 얼마만인가?

5.

'WBC 탈락 원흉' 맹비난 512억 '열도의 4번 타자', ML 데뷔전서 아치 "멋진 하루"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.