"어떻게든 승리한다" 수원 삼성, '답답한 공격'에도 용인 1-0 꺾고 5연승 질주…페신 결승골[K리그2 리뷰]

최종수정 2026-03-28 16:03

"어떻게든 승리한다" 수원 삼성, '답답한 공격'에도 용인 1-0 꺾고 …
사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]'이것이 이정효 효과.'

수원 삼성의 연승 행진이 멈출 줄 모른다. 수원은 28일 오후 2시 용인미르스타디움에서 열린 용인FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 5라운드에서 전반 4분 페신의 결승골에 힘입어 1대0 승리했다.

이로써 수원은 이랜드(2대1 승), 파주(1대0 승), 전남(2대0 승), 김해(3대0 승)전을 묶어 5연승을 질주했다. 수원이 개막 5연승을 차지한 건 창단 이래 처음이다. 수원은 5전 전승, 승점 15로 2위 부산(승점 10)을 승점 5점차로 따돌리고 선두를 공고히했다. 4경기 연속 무실점은 '덤'.

올해 프로 창단팀 용인은 2무3패(승점 2)로 프로 데뷔승을 다음으로 미뤘다.

이정효 수원 감독은 선수들의 대표팀 차출, 부상 등으로 스쿼드에 변화를 꾀했다. 김지현이 최전방에 포진하고 브루노 실바와 페신이 양 측면에 배치됐다. 고승범 김민우 박현빈이 스리미들을 구축했다. 이건희 고종현 송주훈 이준재가 포백을 맡고, 김민준이 골키퍼 장갑을 꼈다. 일류첸코, 헤이스, 정호연 홍정호 등은 벤치 대기했다.

최윤겸 감독이 이끄는 용인은 석현준을 공격 선봉에 세우고 이승준 김한서 이진섭으로 공격 2선을 꾸렸다. 신진호 최영준이 중원을 담당하고, 김현준 곽윤호 임채민 김민우가 포백을 만들었다. '외국인 GK' 노보 대신 황성민이 골문을 지켰다. 로페즈, 김보섭, 차승현 등이 벤치 대기했다.


"어떻게든 승리한다" 수원 삼성, '답답한 공격'에도 용인 1-0 꺾고 …
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수원은 전반 4분만에 선제골을 넣으며 앞서나갔다. 브루노 실바가 상대 박스 좌측에서 오른발로 띄운 크로스가 파포스트 앞에 떨어졌다. 이를 김민우 뒤에 서있던 페신이 이마로 밀어넣으며 수원 데뷔골을 폭발했다. 브루노 실바는 지난 김해전에서 헤이스의 골을 어시스트한데 이어 2경기 연속 공격포인트를 올렸다.

반격에 나선 용인이 7분 상대 박스 근처에서 프리킥 찬스를 잡았다. 신진호가 직접 골문 좌측 구석을 노리고 찬 공이 김민준의 손 끝에 걸렸다.


수원은 선제득점 후 상대의 강한 견제에 부딪혀 이렇다 할 공격 찬스를 만들지 못했다. 격렬해진 경기 양상에서 신진호 이진섭 이승준(이상 용인), 이건희 김민우(이상 수원)가 줄줄이 경고를 받았다. 전반은 수원이 한 골 앞선 채 마무리됐다.

이정효 감독은 하프타임에 김민우를 빼고 정호연을 투입하며 중원에 변화를 꾀했다. 용인은 이진섭을 불러들이고 김보섭을 투입하며 측면 공격진에 변화를 줬다.


"어떻게든 승리한다" 수원 삼성, '답답한 공격'에도 용인 1-0 꺾고 …
용인의 압박은 거셌다. 후반 3분 고승범을 향한 신진호의 반칙이 퇴장감인지에 대한 비디오판독시스템(VAR) 온필드 리뷰가 가동됐으나, 노카드 판정을 받았다. 용인은 전반 15분 석현준 이승준 신진호를 한꺼번에 빼고 로페즈, 유동규 최지웅을 투입하며 추격의 고비를 당겼다.

수원도 후반 26분 두 외인 공격수 브루노 실바와 페신, 이준재를 빼고 헤이스, 박지원 박대원을 투입하며 맞섰다. 후반 30분 역습 상황에서 헤이스의 슛은 상대 골키퍼 정면으로 향하며 막혔다. 31분 김지현이 박스 좌측 공간을 파고든 고승범에게 패스를 내줬고, 고승범이 이를 오른발 슛으로 연결했으나 마찬가지로 골문 정면으로 향했다. 후반 32분 고종현이 빠지고 홍정호가 투입됐다. 용인은 후반 37분 최영준을 빼고 김종석을 투입했다.

급한 쪽은 용인이었지만, 막판 몰아친 건 수원이었다. 후반 추가시간 1분 박지원의 왼발슛이 골대를 살짝 벗어났다. 후반 추가시간 2분 김지현의 오버헤드킥은 상대 선수 몸에 맞고 굴절돼 골라인 아웃됐다. 후반 추가시간 5분 김지현의 오른발 슛이 골대를 벗어났고, 경기는 그대로 수원의 1대0 승리로 막을 내렸다.

한편, 충남아산은 이순신종합운동장에서 열린 화성FC와의 경기에서 전반 41분 장준영의 결승골로 1대0 승리했다. 코너킥 상황에서 은고이의 이마에 맞고 문전으로 향한 공을 장준영이 침착하게 밀어넣었다. 2승2패 승점 6을 기록한 충남아산은 12위에서 5위로 7계단 점프했다. 9위 화성(승점 5)은 3경기 연속 무승(2무1패) 늪에 빠졌다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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