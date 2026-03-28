[코트디전 전반리뷰]'조유민 자동문 수비+골대 2번 강타' 홍명보호, 잘 싸우고도 측면 뚫리며 전반 0-2 끌려가

Soccer Football - International Friendly - South Korea v Ivory Coast - Stadium MK, Milton Keynes, Britain - March 28, 2026 South Korea's Kim Min-Jae and Cho Yu-Min react Action Images via Reuters/Andrew Boyers
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볼다툼 벌이는 설영우 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀 설영우가 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 볼다툼을 벌이고 있다. 2026.3.28 jjaeck9@yna.co.kr (끝)
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South Korea's coach Hong Myungbo stands on the sideline prior to the international friendly soccer match between South Korea and Ivory Coast in Milton Keynes, England, Saturday, March 28, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)
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[스포츠조선 윤진만 기자]잘 싸우다 어퍼컷 두 방을 제대로 맞았다. 2026년 북중미월드컵 본선에서 충분히 나올 수 있는 흐름이다.
대한민국 축구 A대표팀은 28일(한국시각) 영국 밀턴키스의 스타디움 MK에서 열린 '가상의 남아공' 코트디부아르와의 A매치 친선전에서 전반 35분 에반 게상, 전반 추가시간 1분 시몬 아딩라에게 연속 실점하며 전반을 0-2로 끌려간 채 마쳤다. 오현규 설영우가 두 차례 골대를 강타하는 등 경기를 주도한 대한민국은 고질적인 약점인 측면이 무너지며 멀티 실점을 하고 말았다. 조현우의 선방쇼가 아니었다면 추가 실점을 할 뻔했다.
홍명보 축구대표팀 감독은 감기 증세를 보인 주장 손흥민, 플레이메이커 이강인을 벤치에 앉혀두고 오현규 황희찬 배준호로 공격 1~2선을 구성했다. 3-4-2-1 포메이션에서 김문환 박진섭 김진규 설영우가 미드필드진에 늘어섰고, 조유민 김민재 김태현이 스리백을 구축했다. 조현우가 골키퍼 장갑을 꼈다.
Soccer Football - International Friendly - South Korea v Ivory Coast - Stadium MK, Milton Keynes, Britain - March 28, 2026 South Korea players pose for a team group photo before the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers
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코트디부아르는 4-1-4-1 포메이션을 빼들었다. 게상이 원톱으로 나서고 시몬 아딩라, 파르파이트 귀아공, 세코 포파나, 마셜 고도가 미드필더를 맡았다. 장 미셸 세리가 수비형 미드필더로 나섰고, 겔라 두에, 에마누엘 아그바두, 에반 든디카, 클레망 아크파가 포백을 꾸렸다. 야히아 포파나가 골문을 지켰다.
전반 초반 한국이 주도권을 쥐었다. 중원에 김진규가 영리하게 경기 템포를 조절했다. 공격진에선 황희찬의 몸놀림이 가벼워보였다. 전반 12분, 설영우의 패스를 받은 황희찬이 좌측에서 가운데로 파고들며 오른발 감아차기 슛을 시도했지만 골대 위로 살짝 떴다.
20분, 설영우의 전진패스가 오프사이드 트랩을 뚫고 전방에 있는 오현규에게 전달됐다. 공을 잡은 오현규는 페널티 지역 왼쪽 대각선 지점에서 골문 우측 하단을 노리고 왼발슛을 때렸다. 오현규의 발을 떠난 공은 상대 골키퍼의 손을 피해 낮고 강하게 날아갔으나 우측 골대에 맞고 나왔다. 문전 침투하던 배준호가 리바운드 슈팅을 연결했지만 제대로 임팩트하지 못했다. 전반 22분 하이드레이션 브레이크가 적용돼 3분간 휴식을 취했다. 하이드레이션 브레이크는 월드컵 본선에도 적용될 예정이다.
돌파 시도하는 황희찬 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀 황희찬이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 돌파를 시도하고 있다. 2026.3.28 jjaeck9@yna.co.kr (끝)
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Soccer Football - International Friendly - South Korea v Ivory Coast - Stadium MK, Milton Keynes, Britain - March 28, 2026 Ivory Coast's Evann Guessand scores their first goal Action Images via Reuters/Andrew Boyers
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재개된 '2쿼터'에 절체절명의 위기를 맞았다. 35분, 상대의 롱패스 한 번에 한국 수비진이 와르르 무너졌다. 한국 진영 좌측 깊숙한 진영에 위치한 고도에게 공이 전달됐다. 고도를 밀착마크한 조유민이 높이 뜬 공을 걷어낸다는 게 고도의 몸에 맞추고 말았다. 가속을 붙여 조유민을 벗겨냈고, 뒤따라오던 조유민은 중심을 잃고 넘어졌다. 고도는 우측에서 침투하는 게상을 발견하고 크로스를 찔렀고, 공을 잡은 게상이 오른발 발끝으로 공을 툭 차넣었다.
선제실점 후 기세는 완전히 코트디부아르쪽으로 넘어갔다. 38분 세리의 중거리 슛과 39분 코너킥 상황에서 아그바두의 헤더는 조현우가 잇달아 선방했다. 42분 공격에 가담한 설영우의 오른발 감아차기 슛은 우측 골대를 때렸다. 전반 추가시간 1분 한국은 추가실점을 내줬다. 한국 진영 왼쪽 하프스페이스에서 전진패스를 잡은 아딩라가 영리한 턴 동작으로 조유민을 가볍게 벗겨낸 후 조현우의 선방을 피해 골문 우측 구석을 찌르는 오른발 슛으로 골망을 흔들었다. 조유민은 두 번의 실점 장면에서 '자동문 수비'로 실점 빌미를 제공했다. 전반 추가시간 3분 오현규의 슛이 상대 골키퍼 선방에 막히면서 전반은 한국이 0-2로 끌려간 채 마쳤다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com