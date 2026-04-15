[단독]'올 시즌 1호' 충남아산-임관식 감독, 단 5개월만에 '전격 결별'

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[스포츠조선 박찬준 기자]임관식 감독과 충남아산이 전격적으로 결별했다.

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K리그 사정에 정통한 관계자는 "임 감독이 충남아산 지휘봉을 내려놓기로 했다. 선수들과도 이미 작별인사를 나눈 것으로 알고 있다"고 전했다. 임 감독은 올 시즌 K리그1, 2를 통틀어 처음으로 물러난 감독이 됐다.

충남아산은 지난해 막판 배성재 감독과 결별한 후 조진수 수석코치 대행체제로 잔여 시즌을 치렀다. 후임 감독 선임에 많은 공을 들였다. 최종 선택은 임관식 감독이었다. 이관우 전 안산 감독 등 복수의 지도자들과 경합 끝에 임 감독이 낙점 받았다.

전남, 부산 등에서 선수생활을 한 임 감독은 목포시청, 광주 등에서 코치로 경력을 쌓았다. 전남, 상주(현 김천)에서 수석코치로 활약하던 임 감독은 2023년 안산 지휘봉을 잡아 프로 무대에 도전했다. 임 감독은 비록 성적 부진으로 중도하차했지만 과감한 공격축구로 주목을 받았다.

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지난해 12월 충남아산의 제4대 감독으로 취임한 임 감독은 "지금까지 쌓아온 지도 경험을 토대로 충남아산 만의 공격적인 축구를 팬분들께 보여드리겠다. 2026시즌에는 반드시 더 좋은 성적으로 보답하겠다"고 출사표를 던졌다. 한교원 손준호 신송훈, 은고이 등 기존 자원들을 지키고, 윌리암, 막스, 나임 등을 영입하며 전력 보강에 열을 올렸다.

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초반 성적도 나쁘지 않았다. 파주와의 개막전에서 3대2로 승리한 충남아산은 이어 대구, 성남에 연패했지만, 화성과 안산을 차례로 잡았다. 12일에는 '최하위' 김해와 1대1로 비겼다. 승점 10(3승1무2패)으로 7위에 자리했다. 플레이오프권과 격차가 크지 않았지만, 둘은 단 5개월만에 결별을 택했다. 충남아산은 빠르게 후임 감독을 찾는다는 계획이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com