'선발 복귀→풀타임' 이강인 맹활약, 상대 '꽈당' 부른 '환상 개인기' 폭발…PSG, 로리앙과 2-2 무승부

PSG's Lee Kang-in, left, and Lorient's Arthur Avom challenge for the ball during the French League One soccer match between Paris Saint-Germain and Lorient in Paris, France, Saturday, May 2, 2026. (AP Photo/Christophe Ena)

Paris Saint-Germain's South Korean midfielder #19 Lee Kang-in (C) controls the ball during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Lorient at Parc des Princes stadium in Paris on May 2, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(파리생제르맹)이 선발로 복귀해 풀타임을 소화했다.

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파리생제르맹(PSG)은 3일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 로리앙과의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 32라운드 홈경기에서 2대2로 비겼다. 3경기 무패를 달린 PSG는 22승4무5패(승점 70)를 기록하며 1위 자리를 지켰다.

PSG는 최근 리그와 유럽챔피언스리그(UCL) 토너먼트를 병행하고 있다. 이강인은 지난달 26일 앙제와의 리그 경기에선 풀타임 뛰며 1골-1도움을 기록했다. 하지만 이어 치른 바이에른 뮌헨(독일)과의 UCL 4강 1차전에선 벤치만 지켰다. 이강인은 이날 다시 선발로 복귀했다.

이강인은 이날 4-3-3 포메이션의 오른쪽 미드필더로 선발 출전해 90분을 뛰었다. 공격 포인트는 없었지만 그라운드 구석구석을 누비며 활발한 모습을 보였다. 그는 경기가 1-1로 팽팽하던 전반 39분 화려한 드리블로 상대 수비를 흔든 뒤 오른발 슈팅을 시도했다. 다만, 상대 선방에 막혀 아쉬움을 남겼다. 경기가 2-2로 팽팽하던 후반 40분엔 코너킥 상황에서 날카로운 크로스를 올렸다. 뤼카 에르난데스가 이를 헤더슛으로 연결했지만, 로리앙 골포스트를 맞고 튕겨나왔다. 이강인은 후반 추가 시간엔 현란한 개인기로 상대를 흔들었다. 이강인은 개인기로 상대 수비 두 명을 뚫어냈는데, 이 과정에서 상대 수비수가 미끄러지기까지 했다.

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축구 통계 전문 업체 풋몹에 따르면 이날 이강인은 90분 동안 기회창출 4회, 빅 찬스 1회, 드리블 성공 100%(3/3), 패스 성공률 88%(57/65) 등 긍정 지표를 남겼다. 풋몹은 이강인에게 양 팀 통틀어 세 번째로 높은 평점 7.9를 줬다. 데지레 두에(8.2점), 뤼카 에르난데스(8.0점)에 이어 높은 점수다.

epa12928413 Lee Kang-In of PSG in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint-Germain and FC Lorient in Paris, France, 02 May 2026. EPA/YOAN VALAT

사진=중계 화면 캡처

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PSG는 경기 6분 만에 선제골을 넣었다. 이브라힘 음바예가 로리앙 골키퍼의 펀칭된 공을 잡아 득점으로 연결했다. 로리앙은 불과 6분 뒤 세트피스 상황에서 파블로 파기스의 득점으로 1-1 균형을 만들었다. PSG는 후반 17분 워렌 자이르 에메리의 득점으로 리드를 되찾았지만, 후반 33분 아이예군 토신에게 골을 내주며 2대2로 경기를 마쳤다. PSG는 7일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 바이에른 뮌헨과 UCL 4강 2차전을 치른다. '디펜딩 챔피언' PSG는 4강 1차전에서 5대4로 승리한 만큼 이날 무승부만 거둬도 결승에 오른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com