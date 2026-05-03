이랜드에 석패, '무패 마감' 고정운 감독 "결국 힘이 부족했다"[현장 기자회견]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"결국 힘이 부족했다."

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고정운 김포FC 감독의 아쉬움이었다. 김포가 아쉽게 무패를 마감했다. 김포는 3일 목동종합운동장에서 열린 서울 이랜드와의 '하나은행 K리그2 2026' 10라운드에서 1대2로 패했다. 5경기 무패를 달리던 김포는 6경기 만에 패배의 쓴 맛을 봤다.

경기 후 기자회견에 나선 고 감독은 "4무하면서 힘겹게 왔는데, 결국은 힘인 것 같다. 상위권으로 올라가려면 치고 올라가는 힘이 있어야 하는데 취약했다. 그 역시 감독의 책임이다. 반성을 해야 한다. 경기력적으로는 생각한데로 공격적인 팀을 잘 막았는데 세트피스에서 카운터로 실점을 했다. 그런 부분이 나와서 죄송하다. 잘 수습하겠다. 퇴장 선수가 2명이나 나왔다. 잘 추스려서 다음 경기 승리할 수 있도록 하겠다"고 했다.

이어 "상대가 3-4-3 형태에서 공격할때는 포백으로 바꾸고, 맨투맨으로 하려고 했다. 미드필드를 종으로 서고, 박동진이 나갈 수 있게 했다. 루안 같은 경우도 그런 부분을 자제해야 한다. 퇴장은 명백한 실수라 잘 컨트롤해야 한다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com