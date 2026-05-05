토트넘 대반전! 시작부터 '레전드' 손흥민보다 높은 주급, 드디어 증명한 가치...데 제르비 역대급 극찬 "12명이 뛰는 것 같아"

사진=토트넘 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]드디어 진가를 발휘하고 있다. 토트넘 최고 주급자의 활약이 시작됐다.

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글로벌 스포츠 언론 ESPN은 4일(한국시각) '로베르토 데 제르비 감독은 코너 갤러가가 제대로 컨디션을 발휘하면 12명의 선수가 뛰는 것 같다고 말했다'고 보도했다.

토트넘은 4일 영국 버밍엄의 빌라 파크에서 열린 애스턴 빌라와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 36라운드 경기에서 2대1로 승리했다. 직전 울버햄튼전에서 2026년 리그 첫 승을 신고한 토트넘은 이번 빌라전에서도 승리하며, 올해 첫 리그 연승을 달렸다. 순위도 끌어올렸다. 36라운드에서 패배한 웨스트햄을 1점 차로 제치고 17위로 올라선 토트넘은 간신히 강등권에서 벗어났다. 다만 여전히 강등의 위협은 남아있다.

로이터연합뉴스

토트넘은 이날 전반 12분 코너 갤러거가 박스 정면에서 오른발 중거리 슛으로 골망을 흔들며 일찍이 리드를 잡았다. 전반 25분 히샬리송의 득점까지 터지며 격차를 벌렸다. 후반 추가시간 에미 부엔디아에게 실점했지만, 한 골의 격차를 끝까지 지키며 승리를 챙겼다.

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로베르토 데 제르비 감독은 경기 후 "경기력에 매우 만족한다. 빌라를 상대로 멋진 승리를 거뒀다. 공이 없을 때는 큰 용기를, 공을 갖고 있을 때는 훌륭한 기량을 보여줬다. 승점 3점 그 이상의 의미를 지닌 경기력에 만족한다. 오늘 밤 가장 중요한 것은 멋진 경기를 펼치고, 우리 자신을 믿는 것이다"고 했다.

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데 제르비는 활약을 펼친 선수 중 갤러거에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 데 제르비는 "갤러거가 이렇게 뛴다면 12명의 선수를 기용하는 것 같다. 왜냐하면 그는 공격수, 미드필더, 풀백 등 경기장 어디에서든 뛸 수 있다. 훌륭한 선수, 뛰어난 열정과 훌륭한 자질을 갖췄다"고 칭찬했다.

로이터연합뉴스

갤러거는 지난겨울 이적시장을 통해 토트넘에 합류했다. 무려 20만 파운드의 주급을 받게 된 갤러거는 단숨에 토트넘 최고 연봉 선수로 올라섰다. 손흥민이 토트넘을 떠날 당시 받았던 주급이 19만 파운드 수준, 레전드를 뛰어넘는 대우를 받고 이적했기에 기대감이 컸다. 하지만 경기력은 기대 이하였다. 무색무취, 데 제르비 감독 부임 전까지 갤러거의 활약은 미미했다.

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다행히 데 제르비 부임 이후 갤러거는 반전을 만들고 있다. 선덜랜드전부터 4경기 연속 선발로 출전하며 토트넘 중원을 지킨 갤러거는 특유의 뛰어난 활동량과 공격적인 움직임으로 팬들에게 깊은 인상을 남겼다. 빌라전에서는 득점까지 기록하며 데 제르비 감독을 미소 짓게 했다. 갤러거의 뛰어난 활약이 강등 위기에 놓인 토트넘을 반전시킬 핵심 카드가 될 수 있을지도 남은 시즌 중요한 포인트가 될 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com