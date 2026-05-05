분위기 바꾼 윤정환 감독 "무실점으로 막은 것에 의미 두고 싶어"[현장 기자회견]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"무실점으로 막은 것에 의미를 두고 싶다."

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윤정환 인천 유나이티드 감독의 말이었다. 대전하나시티즌과 인천이 승부를 가리지 못했다. 대전과 인천은 5일 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 12라운드에서 0대0으로 비겼다. 대전은 3경기 무패를 이어가며 승점 16점으로 5위를 지켰다. 인천도 승점 1을 추가하며 승점 15점으로 7위로 올라섰다.

경기 후 기자회견에 나선 윤 감독은 "어린이날 맞이해서 많은 어린이팬들이 왔고, 인천팬들도 많이 오셨다. 지난 경기 최악의 모습 보였는데 분위기 바꾸자고 이야기했다. 그런 부분들을 잘 보여줬다. 공격에서 아쉬움이 있었지만 90분 동안 투혼을 발휘한 선수들에게 고맙다고 하고 싶다. 계속 발전하려고 하고 선수들도 잘 인지하고 있다. 부상자들이 하나둘씩 나오는게 안타깝다. 3경기 남았으니 잘 쉬고 잘 준비하겠다. 대전이 강한 상대이기는 했지만 잘 버텼다. 무실점으로 막은 것에 의미를 두고 싶다. 이날도 득점하지 못했지만, 조금씩 더 개선해야 할 부분이다. 선수들이 고생했다"고 했다.

윤 감독은 "체력적인 부분도 있겠지만, 함부로 덤비면 많은 공간을 내줄 수 있었다. 스피드에도 밀릴 수 있었다. 나가야 할때와 그렇지 않은 부분을 구분해서 했다"고 했다.

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이날도 부상자가 나왔다. 윤 감독은 "무고사는 햄스트링에 문제가 있는 것으로 보인다. 이태희는 착지하면서 삐끗한거 같다. 더 지켜봐야 할 것 같다"고 안타까워했다. 후반에 들어간 페리어에 대해서는 "힘이 있는 선수다. 들어가서 자기 역할 잘 해줬다. 단지 골문 앞에서 경합 상황을 즐겨하면 좋지 않을까 싶다. 다른 문제는 없다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com