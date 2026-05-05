"손흥민도 '좋아요'" 슈퍼컴, 기류 또 급선회! 토트넘 극적 생존→웨스트햄 강등…우승 전쟁 '충격' 요동, 아스널 '골득실차' 정상 등극

사진캡처=더선

토트넘 SNS

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 기류가 또 바뀌었다.

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종착역이 목전인 2025~2026시즌 EPL이 또 한번 크게 요동쳤다. 35라운드의 희비는 극명하게 엇갈렸다. 어둠을 헤매던 토트넘이 마침내 강등권에서 탈출했다.

지난달 25일(이하 한국시각) 울버햄튼을 1대0 꺾은 토트넘은 4일 애스턴 빌라에 2대1로 승리하며 올해 첫 2연승을 기록했다. 승점 37점을 기록한 토트넘은 1부 잔류 마지노선인 17위로 한 계단 뛰어올랐다. 손흥민(LA FC)은 친정팀 토트넘이 애스턴 빌라를 물리치고 강등권에서 벗어나자 '좋아요'를 누르며 축하했다.

반면 웨스트햄은 2일 브렌트포드에 0대3으로 완패하며 다시 18위로 추락했다. 웨스트햄의 승점은 36점이다. 토트넘과는 단 1점 차다. 두 팀 모두 이제 3경기밖에 남지 않았다.

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토트넘은 리즈(홈), 첼시(원정), 에버턴(홈)전이 기다리고 있다. 웨스트햄은 아스널(홈), 뉴캐슬(원정), 리즈(홈)와의 경기가 남았다. 웨스트햄의 남은 스케줄이 더 힘겹다는 평가가 지배적이다.

로이터 연합뉴스

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영국의 '더선'은 5일 35라운드 후 슈퍼컴퓨터가 예측한 이번 시즌 예상 순위를 공개했다. 토트넘이 다시 잔류로 선회했다. 예상 순위는 17위, 승점은 41점이다.

이미 번리와 울버햄튼의 강등이 확정된 가운데 남은 한 자리는 웨스트햄이 차지할 것으로 재조정됐다. 웨스트햄의 파이널 승점은 38점으로 나타났다.

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우승 전쟁도 새로운 국면이다. 아스널을 추격하고 있는 맨시티가 5일 에버턴 원정에서 3대3으로 비겼다. 승점 1점을 추가하는 데 그친 2위 맨시티는 승점 71점에 머물렀다. 한 경기를 더 치른 선두 아스널(승점 76)과의 승점 차는 5점이다.

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아스널은 2003~2004시즌 이후 22년 만의 EPL 우승을 노리고 있다. 지난 시즌 EPL 5연패 도전에 실패한 맨시티는 2년 만의 정상 탈환을 꿈꾸고 있다.

아스널은 웨스트햄(원정), 번리(홈), 크리스털 팰리스(원정), 맨시티는 브렌트포드(홈), 크리스털 팰리스(홈), 본머스(원정), 애스턴 빌라(홈)전이 남았다. 변수도 있다. 아스널은 유럽챔피언스리그, 맨시티는 FA컵 결승전을 병행해야 한다.

슈퍼컴은 아스널의 박빙 우승을 다시 예상했다. 흥미로운 점은 맨시티와 파이널 승점 차가 없다는 것이다. 두 팀 모두 승점 83점을 획득할 것으로 전망된 가운데 아스널이 맨시티에 골득실에서 한 골 앞설 것으로 예측됐다.

펩 과르디올라 맨시티 감독은 에버턴전 후 아스널과의 우승 경쟁에 대해 "우리 손을 떠났다. 이전에는 우리 손에 있었지만, 지금은 아니다. 남은 경기들이 있다. 어떤 일이 일어날지 지켜보겠다"며 말을 아꼈다.

맨유, 리버풀, 애스턴 빌라, 브렌트포드가 3~6위에 포진했다. 맨유의 파이널 승점은 70점, 리버풀은 66점, 애스턴 빌라는 64점, 브렌트포드가 57점으로 집계됐다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com