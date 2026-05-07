청주종합경기장이 가족 축제의 장으로 바뀐다! 충북청주, 김포와 홈경기서 가족팬들 위한 이벤트 '풍성'

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주FC(대표이사 김현주)가 5월 '가정의 달'을 맞아 청주종합경기장을 거대한 가족 축제의 장으로 탈바꿈시킨다.

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충북청주는 9일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 김포FC와 '하나은행 K리그2 2026' 11라운드 홈경기를 치른다. 이번 경기에서 가족 단위 팬들에게 잊지 못할 봄날의 추억을 선사할 예정이다. 풍성한 장외 및 하프타임 이벤트를 준비했다.

가장 눈에 띄는 것은 '가정의 달'의 의미를 듬뿍 담은 가족 참여형 프로그램이다. 치열한 경쟁을 뚫고 사연을 통해 선정된 가족 팬들에게는 가족과 함께 그라운드에 설 수 있는 특별 한 시축 기회가 주어진다. 여기에 경기장을 찾은 꼬마 팬들을 위한 깜짝 선물도 쏟아진다. 인 기 만점 영실업의 또봇 X, Y와 시크릿쥬쥬 등 장난감 4종 경품 추첨 이벤트가 마련됐다. 어린이 팬들의 얼굴에 환한 웃음꽃을 피울 전망이다.

아고라(AGORA) 회원 가입자 추첨과 하프타임 전광판 이벤트를 통해 에어로케이 오키나와·다낭 왕복 항공권이 경품으로 제공된다. 에어로케이와 청주시관광협의회, 청주국제공항 에서 지원하는 이번 이벤트는 가족 단위 팬들에게 또 다른 즐거움을 선사할 예정이다.

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충북청주 관계자는 "5월 가정의 달을 맞아 부모님에게는 여행의 설렘을, 아이들에게는 장난감과 그라운드의 특별한 추억을 선물하고자 다채로운 이벤트를 기획했다"며 "청주종합경기장이 온 가족이 하나 되어 웃고 즐기는 축제의 장이 되길 바라며, 선수단 역시 화끈한 승리 로 보답하겠다"고 전했다.

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9일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 열리는 이번 홈경기는 놀티켓에서 예매가 가능하며, 경기 당일 현장 매표소에서도 구매 가능하다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com