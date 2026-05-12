"초비상!" '부상 병동' 日 결국 '최악' 가정한다…'일본의 손흥민' 햄스트링 OUT "왼쪽 재설계 필요성" 걱정

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Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - May 9, 2026 Brighton & Hove Albion's Kaoru Mitoma reacts after a missed chance REUTERS/Jaimi Joy EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 최악을 대비하고 있다. 미토마 가오루(브라이턴)의 부재 가능성을 인지했다.

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모리야스 하지메 일본 A대표팀 감독은 15일 공식 기자회견을 통해 2026년 북중미월드컵에 나설 최종 명단을 발표한다. 일본은 이번 대회 조별리그에서 네덜란드(6월15일)-튀니지(21일)-스웨덴(26일)과 F조에서 격돌한다.

모리야스 감독은 그동안 북중미월드컵 목표로 '우승'을 외쳤다. 지난달에도 관련 행사에서 "월드컵 우승을 목표로 내걸고 있다. 다만, 일본이 압도적으로 그곳에 도달할 수 있느냐 하면 그렇게 간단하지는 않다. 친선 경기에서 오랫동안 이기지 못했던 브라질, 잉글랜드와 싸웠다. 예전 같으면 너무 강했던 상대에게 이길 수 있게 됐다는 점에서는 일본이 실력을 키운 것이 사실이다. 역사가 움직이고 있지만, 월드컵에서 우승하려 할 때는 예전처럼 방심할 팀은 없다. 그 과정 속에서 승부차기를 몇 번 이겨내서라도 확실히 정상을 목표로 전진하고 싶다"고 말했다. 일본은 최근 브라질(3대2)-가나(2대0)-볼리비아(3대0)-스코틀랜드(1대0)-잉글랜드(1대0)를 연달아 잡고 A매치 5연승 신바람을 냈다.

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - May 9, 2026 Brighton & Hove Albion's Kaoru Mitoma in action REUTERS/Jaimi Joy EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - May 9, 2026 Brighton & Hove Albion's Kaoru Mitoma shoots at goal REUTERS/Jaimi Joy EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

변수는 부상이다. 일본은 미나미노 타쿠미(AS 모나코), 엔도 와타루(리버풀) 등 주축 선수 일부가 부상으로 이탈했다. 여기에 '에이스' 미토마마저 부상으로 우려를 낳았다. 미토마는 9일 울버햄튼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 햄스트링 부상 우려로 물러났다.

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더스포르팅뉴스 일본판은 11일 '일본 대표팀 최종 명단 발표가 다가오고 있다. 멤버 예측 논쟁이 뜨거워지고 있다. 관심은 부상자에 모아진다. 미토마는 최종 명단 발표 직전 왼쪽 허벅지 뒷근육을 다쳐 교체됐다. 일각에선 근육 파열로 인한 장기 이탈 가능성이 제기됐다. 이 밖에 주축 선수들 중에서도 다수의 부상자와 컨디션 불안이 나타나고 있다. 엔도는 장기 이탈 뒤 복귀 시기가 관건이다. 도미야스 다케히로(아약스)도 컨디션 불안을 안고 있다. 스즈키 유이토(프라이부르크)는 출전 가능해 보이지만 상태가 우려된다. 미나미노는 현실적으로 소집이 어려울 것으로 보인다'고 보도했다.

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이 매체는 특히 미토마에 대해 '급부상한 과제인 미토마 부재 상황이다. 왼쪽 측면 구성을 어떻게 해야하는 것일까. 미토마의 가치는 단순히 돌파에 그치지 않는다. 상대를 압박하고, 수비 블록을 흔든다. 일본 공격에 전체적 여유를 만드는 존재다. 단순히 일대일 교체로는 해결되지 않는다. 재설계 필요성도 있다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com