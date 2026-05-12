[오피셜]"경기 감각 초점!" 홍명보호, 월드컵 '최종 모의고사' 상대 트리니다드토바고→엘살바도르 확정

경기 시작 기다리는 홍명보 감독 (빈[오스트리아]=연합뉴스) 최재구 기자 = 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 홍명보 감독이 벤치에서 경기 시작을 기다리고 있다. 2026.4.1 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]2026년 북중미월드컵에 나설 대한민국 A대표팀의 최종 모의고사 상대가 확정됐다. 트리니다드토바고와 엘살바도르다.

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대한축구협회는 12일 '월드컵을 앞두고 트리니다드토바고(5월 30일 오전 10시·이하 한국시각)-엘살바도르(6월 3일 오후 7시)와 친선 경기를 치른다. 두 경기 모두 한국의 사전캠프 장소인 미국 유타주 솔트레이크시티에 위치한 브리검영 대학교(BYU South Field) 경기장에서 치러진다'고 공식 발표했다.

홍명보호는 결전지인 멕시코 입성에 앞서 두 차례 친선 경기를 통해 고지대 환경 적응과 전술 완성도를 끌어올릴 계획이다. 무엇보다 본선 첫 두 경기가 해발 1571ｍ의 고지대 도시 과달라하라에서 열리는 만큼, 실전과 유사한 환경에서 경기 감각을 끌어올리는 데 초점을 맞추고 있다.

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국제축구연맹(FIFA) 랭킹 100위 트리니다드토바고와 102위 엘살바도르는 북중미 카리브축구연맹(CONCACAF) 회원국이다. 이번 북중미월드컵 본선 진출에는 실패했지만 미국 현지에서 가장 좋은 컨디션을 갖고 친선 경기에 나설 수 있는 팀이라 판단해 이번 맞대결을 추진했다. 한국은 앞서 트리니다드토바고와 2004년 7월 14일 서울에서 만나 1대1로 비겼다. 엘살바도르와도 2023년 6월 20일 대전에서 열린 평가전에서 1대1무승부를 기록했다.

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한편, 홍명보호는 16일 최종 명단을 발표한다. 이틀 뒤인 18일 사전 훈련캠프 장소인 미국 솔트레이크시티로 출발해 최종 담금질에 들어간다. 북중미월드컵 베이스 캠프 장소이자 결전지인 멕시코 과달라하라에는 6월 5일 입성할 예정이다. 한국은 이번 대회에서 체코-멕시코-남아공과 조별리그 A조에서 레이스를 시작한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com