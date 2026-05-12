이럴 수가! 뉴캐슬 이강인 영입 안 해? PSG 동료 이적설 등장…"막대한 이적료 요구"→투자 실패로 'NEW 스트라이커' 절실

곤살로 하무스. 사진=365스코어

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 뉴캐슬 유나이티드는 이강인 대신 곤살로 하무스 영입을 노리고 있다. 하무스는 한국 국가대표 공격수 이강인과 파리생제르망(PSG)에서 함께 뛰고 있는 스트라이커다.

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영국 더하드태클은 12일(한국시각) 'PSG는 곤살루 하무스를 매각할 경우, 영입 당시 투자했던 금액보다 더 많은 이적료를 요구할 전망'이라며 '이에 뉴캐슬은 이번 여름 그를 영입할지 여부를 두고 고민에 빠질 가능성이 있다'고 보도했다.

하무스는 뉴캐슬이 올여름 스트라이커 보강 후보군 상단에 올려놓은 선수다. 이강인 역시 윙어 보강을 위해서 영입 후보군에 포함돼 있다는 이야기가 들려왔지만, 최근에는 이적설이 나오지 않고 있다.

AP연합뉴스

PSG는 하무스를 영입할 당시에 쏟아부은 금액보다 많은 매각료를 원하고 있다. 이번 시즌 뉴캐슬은 스트라이커 문제로 큰 어려움을 겪었다. 팀 공격력은 전체적으로 실망스러웠다. 구단은 닉 볼테마데와 요안 위사 영입에 많은 돈을 투자했지만, 두 선수 모두 기대에 미치지 못했다. 특히 위사는 이번 시즌 리그 단 1골만 기록 중이다. 현재 뉴캐슬은 새로운 공격수 후보들을 검토하고 있으며, 여기에는 스포르팅 CP의 루이스 수아레스와 PSG의 곤살루 하무스가 포함돼 있다. 특히 하무스는 뉴캐슬이 진지하게 원하고 있는 선수지만, 가장 큰 장애물은 PSG의 요구 이적료다.

EPA연합뉴스

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매채는 'PSG는 하무스 매각에 열려 있는 것으로 전해졌지만, 최소한 투자 원금 이상은 회수하길 원한다'며 'PSG는 2024년 하무스를 영입하면서 기본 이적료 5700만파운드(약 1150억원)에 추가 옵션 1300만파운드(약 262억원)를 지급했다.

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하무스는 꾸준히 좋은 활약을 했고, PSG가 지난 시즌 챔피언스리그 우승 등 여러 트로피를 들었다는 점을 고려하면 대다수의 옵션 조항이 발동됐을 가능성이 크다. 그 결과 PSG의 요구 금액은 7000만파운드(약 1400억원)를 넘어설 것으로 보이며 이는 뉴캐슬의 고민을 키울 수 있다.

로이터연합뉴스

하무스는 PSG 이적 이후 줄곧 주전보다는 백업 역할에 가까운 위치에 있었지만, 그럼에도 공격 생산성은 훌륭했다. PSG가 아닌 다른 팀에서 주전 스트라이커로 충분히 활약할 수 있는 자원이다.

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매체는 '현재 시장에서 스트라이커들은 매우 높은 가격대를 형성하고 있으며, 하무스를 노리는 경쟁 팀들도 존재한다'며 '결국 그의 미래에 대한 결정은 조만간 내려질 전망이지만, 선수 본인의 의사 역시 중요한 변수다'고 전했다. 이어 '특히 챔피언스리그 진출 팀을 선호할 경우 이는 뉴캐슬의 영입 확률을 떨어뜨릴 수도 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com