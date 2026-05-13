韓 최종 리허설 스케줄 확정…'고지대 적응' 트리니다드토바고→엘살바도르 '마지막 모의고사' 2연전

4대 0 이라니.... (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 손흥민과 이강인이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 2026.3.29 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

경기 시작 기다리는 홍명보 감독 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에 입장해 경기 시작을 기다리고 있다. 2026.3.29 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

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2026년 북중미월드컵에 나설 '홍명보호'의 최종 리허설 스케줄이 확정됐다. 본 무대를 앞두고 트리니다드토바고, 엘살바도르와 마지막 모의고사를 치른다.

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대한축구협회는 12일 "'홍명보호'가 트리니다드토바고(31일 오전 10시·이하 한국시각), 엘살바도르(6월 4일 오전 10시)와 친선경기를 치른다"라고 공식 발표했다. 두 경기 모두 한국의 사전 캠프인 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대 BYU 사우스 필드에서 열린다.

트리니다드토바고와 엘살바도르는 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 회원국이다. 객관적 전력만 놓고 보면 한국이 압도적 우위다. 두 팀 모두 이번 북중미월드컵 본선에는 진출하지 못했다. 또한, 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위다. 트리니다드토바고는 100위, 엘살바도르는 102위에 올라 있다. 한국은 앞서 두 나라와 각각 한 차례 격돌했다. 트리니다드토바고와는 2004년 7월 14일 서울에서 만나 1대1로 비겼다. 엘살바도르와는 2023년 6월 20일 대전에서 열린 친선경기서 1대1 무승부를 기록했다.

훈련지켜보는 홍명보 감독 (빈[오스트리아]=연합뉴스) 최재구 기자 = 오스트리아전을 하루 앞둔 30일(현지시간) 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 경기가 열릴 에른스트 하펠 스타디움에서 훈련을 지켜보며 생각에 잠겨 있다. 2026.3.31 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

'홍명보호'의 최종 모의고사 상대는 앞서 엘살바도르축구협회의 발표로 알려졌다. 일각에선 FIFA 랭킹이 낮은, 그것도 월드컵 본선 탈락 팀과의 대결 실효성에 의문을 제기하기도 했다. 축구협회는 "멕시코 입성에 앞서 치르는 두 차례 친선경기를 통해 고지대 환경 적응과 전술 완성도를 끌어 올릴 계획이다. 조별리그 1, 2차전이 해발 1571ｍ의 멕시코 고지대 도시 과달라하라에서 열린다. 실전과 유사한 환경에서 경기 감각을 끌어올리는 데 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.

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한국은 이번 대회 조별리그 1, 2차전을 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 치른다. 고지대에 위치해 있다. '홍명보호'의 '고지대 적응력'이 대회 성적을 가를 주요 변수로 떠올랐다. 축구협회는 발 빠르게 움직였다. 조편성 뒤 베이스캠프 답사에 나섰다. 그 결과 한국은 해발 약 1460m에 자리잡은 미국 솔트레이크시티를 사전 캠프로 최종 확정했다. 특히 솔트레이크시티의 기온과 습도 등 기후 조건이 과달라하라와 유사한 것으로 알려졌다. 시차도 이 기간 미국의 서머타임 적용을 고려하면 15시간으로 같다. 앞서 홍명보 감독은 스포츠조선과의 단독 인터뷰에서 "고지대 전문가, 교수들을 만나서 특성이나 적응 방법 등에 대해 들었다. 어떻게 할지 프로그램은 이미 다 마련돼 있다. 선수들마다 적응 속도가 다른데, 이를 체크하기 위한 방안까지 마련해 놓았다"고 전했다.

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마지막 모의고사 상대까지 정해지며 '홍명보호'의 월드컵 시간표는 모두 짜여졌다. 한국은 16일 오후 4시 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 최종 명단을 발표한다. 대표팀은 18일 솔트레이크시티로 출발해 마지막 담금질에 돌입한다. 해외파 선수들은 소속팀 일정을 마치는 대로 합류할 예정이다. '홍명보호'는 트리니다드토바고, 엘살바도르를 상대로 마지막 점검을 마친 뒤 6월 5일 '결전지'에 입성한다. 한국은 이번 대회 조별리그 A조에서 체코(6월 12일 오전 11시), 멕시코(19일 오전 10시), 남아공(25일 오전 10시·몬테레이의 BBVA 스타디움)과 레이스를 펼친다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com