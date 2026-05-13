[오피셜]역시 최고스타! 손흥민, 2026시즌 연봉 166억원 받는다...'423억원' 메시 이어 MLS 2위 '유이한 1000만달러 클럽'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'LA 맨' 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)에서 두번째로 많은 연봉을 받고 있는 것으로 드러났다.

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13일(한국시각) MLS 선수협회가 공개한 2026시즌 연봉 자료를 보면 손흥민은 올해 1115만2852달러(약 166억원)를 받는다. 이 액수는 올해 4월16일 기준으로 연간 기본 급여에 계약금 및 보장 보너스를 계약 기간 동안 연간으로 환산한 연평균 보장액이다.

마케팅 보너스와 에이전트 수수료가 포함되지만, 성과에 따른 보너스는 보장된 금액이 아니기 때문에 포함되지 않는다. 선수 개별적으로 팀이나 후원사와의 계약에 따른 보상도 들어 있지 않아 실제 버는 연간 총수입보다는 적을 수 있다.

손흥민은 지난해 8월 MLS 역대 최고 이적료인 2650만달러에 LA FC 유니폼을 입었다. 손흥민은 토트넘 시절 팀내 가장 높은 19만파운드(약 3억5000만원)의 주급을 받았는데, 이를 연봉으로 환산하며 183억원 정도 된다. 손흥민은 미국으로 무대를 옮긴 뒤에도 비슷한 연봉을 수령하고 있는 것으로 알려졌다.

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MLS에서 손흥민 보다 더 많은 연봉을 받는 선수는 딴 1명 있다. 인터 마이애미에서 뛰는 'GOAT' 리오넬 메시다. 그는 올해 무려 2833만3333달러, 약 423억원의 연봉을 받는다. 손흥민의 2.5배에 달한다. 미국 '월드사커토크'는 '메시의 총수입은 MLS 30개 구단 중 28개 팀의 전체 연봉 총액을 뛰어넘는다. 예외는 인터 마이애미와 LA FC뿐'이라고 전했다.

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MLS에서 1000만 달러를 받는 선수는 손흥민과 메시 둘 뿐이다. 3위에 오른 메시의 인터 마이애미 동료인 미드필더 로드리고 데 폴은 968만8320달러를 받고 있다. '월드사커토크'는 '손흥민의 연봉은 여전히 인상적인 금액'이라고 전했다. 이번 공개로 손흥민이 MLS에서 갖는 위상, 대우가 얼마나 높은지 다시 한번 알 수 있다.

손흥민은 LA FC 이적 후 팀 수준을 한단계 끌어올렸다는 평가다. 이미 유니폼 판매, 티켓 판매 등 유의미한 수치를 만들어냈고, 구단 SNS 조회수도 손흥민 합류 후 급증했다. 지난 시즌에는 12골이나 넣으며 LA FC의 플레이오프 진출에 일조했고, 비록 우승에는 실패했지만, 북중미카리브해연맹 챔피언스컵 4강 진출을 이끌기도 했다. 충분히 몸값이 하고 있다.

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이르빙 로사노(샌디에이고), 미겔 알미론(애틀랜타 유나이티드), 에밀 포르스베리(뉴욕 레드불스) 등이 MLS 연봉 상위권에 포진했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com